Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и его семья владеют имуществом в курортном городе Геленджик, общая стоимость которого может доходить до миллиарда рублей, утверждается в расследовании журналистского проекта «Протокол».

По данным издания, Мантуровым принадлежат пятизвездочный отель, элитный коттеджный поселок, клиника пластической хирургии, несколько виноградников и гольфклуб. Также Мантуров назван основным бенефициаром нового генерального плана Геленджика, против которого протестуют местные жители.

Подробно в расследовании говорится о пятизвездочном отеле «Приморье», построенном на месте одноименного пансионата на берегу Черного моря. Сто процентов акций пансионата принадлежит компании «Финансовые системы», гендиректором которого является бывший сослуживец Мантурова Евгений Максимов, а учредителями — 86-летняя мать главы Минпромторга Тамара Федоровна и Станислав Чемезов, сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Сам Мантуров при этом является председателем наблюдательного совета «Ростеха».

Кроме того, в расследовании «Протокола» разбирается схема приобретения двух гектаров земли под строительство жилого комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini, конечным бенефициаром которого также называется компания «Финансовые системы».

Отмечается, что двухкомнатные апартаменты на территории комплекса стоят порядка 30 миллионов рублей. Сам Мантуров официально владеет тремя земельными участками общей площадью почти в гектар. Отдельно журналисты подчеркивают, что с 2012 года, когда Мантуров возглавил Минпромторг, резко выросли его официальные доходы: со 100 до 740 миллионов рублей в год.

Расследователи, а также оппозиционный политик Алексей Навальный неоднократно обвиняли Дениса Мантурова в коррупции и конфликте интересов, напоминает «Радио Свобода». В прошлом году сообщалось, что семье главы Минпромторга принадлежит пятизвёздочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, а мать министра владеет особняком на Клязьминском водохранилище под Москвой площадью более четырех тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей.