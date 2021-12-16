Граждане России стали лучше относиться к США и Европейскому союзу, следует из результатов опроса населения, проведенных социологами из «Левада-центра», пишет RTVI.

Впервые с 2018 года число респондентов, положительно оценивающих США, превысило число тех, кто относится к ним отрицательно. По итогам опроса, 45% россиян положительно относятся к США, отрицательное отношение испытывают 42% респондентов, а 13% не смогли определиться с ответом.

Еще в августе большинство опрошенных (47%), напротив, высказывало неприязнь по отношению к США, тогда как положительно об этой стране отзывались только 39% россиян. Незначительно улучшилось отношение россиян и к Европейскому союзу: с августа оно выросло на 2 процентных пункта и сегодня составляет 48%. При этом в мае большинство было на стороне противников ЕС: 45% против 38%. Сегодня отрицательное отношение к Евросоюзу испытывают 38% опрошенных.

Неизменным остается отношение россиян к Беларуси: 84% опрошенных россиян хорошо относятся к этому государству, плохо — только 8%.

При этом подавляющее большинство россиян — 80% — не исключают, что текущая напряженность на границе с Донбассом может перерасти в войну между Украиной и Россией, писалTRT на русском. Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным. Еще 15% совершенно исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами. Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.