ПОЛИТИКА
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В России создали снайперскую винтовку под патроны НАТО
Снайпер может менять ствол на «Опустошителе» под два различных калибра — натовский и российский патрон — в зависимости от поставленной задачи
В России создали снайперскую винтовку под патроны НАТО
Фото: Lobaev Arms / Others
21 декабря 2021 г.

В России разработали первую в мире мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, пишут РИА «Новости».

По словам специалиста, главным преимуществом новой винтовки является ее модульность. «На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу под два различных калибра: натовский .50 BMG и отечественный 12,77х108, — в зависимости от поставленной задачи. Это значительно повышает и экспортные перспективы», — подчеркнул он.

Лобаев отметил, что новое оружие обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем американский Barret (2 угловые минуты). Такая высокая точность позволит ей выполнять одну из самых сложных задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника. 13-килограммовая винтовка снабжена демпфером на прикладе, значительно снижающим воздействие отдачи.

Компании-разработчику Lobaev Arms принадлежит и самое дальнобойное на сегодняшний день стрелковое оружие. Винтовка «Сумрак» позволяет поразить цель на расстоянии 2,5 километра при точной стрельбе, 4,2 километра — при рекордной стрельбе.

Ранее TRT на русском писал, что Национальная гвардия Украины откажется от советских снайперских винтовок и автоматов Калашникова в пользу новейшего стрелкового оружия. Как отметил заместитель директора департамента материально-технического обеспечения Главного управления НГУ полковник Сергей Гриценко, автоматы Калашникова меняют на полуавтоматические винтовки UAR-15 калибра 5,56 мм, снайперские винтовки Драгунова (СВД) – на UAR-10. При этом гранатометы РПГ-7 уступят место PSRL-1 американского производства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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