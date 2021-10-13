Национальная гвардия Украины (НГУ) откажется от советских снайперских винтовок и автоматов Калашникова в пользу новейшего стрелкового оружия, заявил заместитель директора департамента материально-технического обеспечения Главного управления НГУ полковник Сергей Гриценко.

«В настоящее время воинские части Национальной гвардии перевооружаются новейшим стрелковым оружием. На сегодняшний день первый этап перевооружения уже завершен», – сказал он. По его словам, новое оружие получили подразделения специального назначения.

Сергей Гриценко отметил, что автоматы Калашникова меняют на полуавтоматические винтовки UAR-15 калибра 5,56 мм, снайперские винтовки Драгунова (СВД) – на UAR-10. При этом гранатометы РПГ-7 уступят место PSRL-1 американского производства.

Используются также противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро «Луч» – «Стугна» и «Корсар».

«В отношении бронированной техники – на вооружении уже находится БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Мы переоснащаемся в соответствии со стандартами НАТО», – подчеркнул Сергей Гриценко.

В планах Национальной гвардии – обеспечить современной техникой и оружием все воинские части оперативного назначения.

Как писал ранее TRT на русском, минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала их эксплуатации. Bayraktar Savunma построит центр на принадлежащих военному ведомству землях вблизи Василькова (Киевская область). В центре также будут осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с БПЛА. По информации минобороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar Savunma планирует инвестировать средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в бюджет.