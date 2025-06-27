Минобороны России 26 июня сообщило о взятии поселка Шевченково в Донецкой области. Эти данные подтвердила и карта OSINT-проекта DeepState, связанного с украинским военным ведомством. Как отмечает французская газета Le Figaro, на этой территории расположено крупное литиевое месторождение, открытое в 1982 году.

По данным Национальной академии наук Украины, участок занимает около 40 гектаров. Он содержит более 90% высокоминерализованного сподумена — минерала, из которого можно извлекать литий без масштабных инвестиций.

Кроме того, в этом районе также находятся залежи тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия. В условиях глобального роста спроса на сырье для аккумуляторов и электроники Шевченковское месторождение считается стратегически важным.

Ранее российская армия установила контроль над месторождением Крутая Балка в Запорожской области. Таким образом, на данный момент Москва контролирует два из четырех известных литиевых участков Украины. Остальные два — Добра и Полоховское — находятся в Кировоградской области. Однако там залегает петалит, извлечение лития из которого обходится дороже.

Общие запасы лития в Украине, по оценке на 1991 год, составляют около 500 тыс. тонн. Однако до начала войны ни одно из месторождений не разрабатывалось в промышленном масштабе.

В апреле Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда для совместной разработки полезных ископаемых. Документ обсуждался с января, после прихода Дональда Трампа к власти. Полученные доходы планируется направлять на восстановление страны и новые проекты.

В июне власти Украины одобрили начало процесса допуска частных компаний к разработке месторождения Добра. Как писала New York Times, одним из возможных инвесторов может стать 81-летний миллиардер Рональд Лаудер — близкий друг Трампа и глава Всемирного европейского конгресса.