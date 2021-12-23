Впервые в истории высшего образования в Турции квалификации 129 программ бакалавриата в 39 вузах страны включены в базу данных Турецкой рамки квалификаций (ТРК), пишет агентство Anadolu.

Таким образом, 129 программ бакалавриата получили право на наличие логотипов ТРК и Европейской рамки квалификаций (EQF) на своих дипломах.

Дипломы студентов, окончивших эти программы, будут быстрее признаваться за границей. Кроме того, повысится возможность трудоустройства, а также облегчится процесс академической мобильности.

Согласно информации Совета высшего образования (YÖK), соответствующее решение было принято 21 декабря. Контроль качества результатов обучения по 129 программам высшего образования, включенным в ТРК, был одобрен Советом по качеству высшего образования (YÖKAK) и представлен на рассмотрение YÖK.

Данная инициатива обеспечит признание высшего и среднего образования выпускников 129 дипломных программ турецких вузов, их квалификации для прохождения стажировки, а также достижений за период обучения за границей.

Директива Европейского союза о признании профессиональных квалификаций откроет возможности для трансграничного перемещения профессиональных кадров, создавая им перспективы практиковаться по специальности или работать за границей.

Европейская система квалификаций (ЕСК) является рамочной конструкцией, которая описывает обобщенную структуру квалификаций образования всех уровней, сопоставимую с национальными системами квалификаций образования. Над включением программ своих вузов в EQF наряду со странами-членами Европейского союза работают еще 11 стран: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия (государства Европейской экономической зоны), Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция (страны-кандидаты), Босния и Герцеговина, Косово (потенциальные кандидаты) и Швейцария.

В октябре TRT на русском писал о растущем в Украине интересе к тюркским языкам. Каждый год на кафедру тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко идут учиться и работать все больше студентов и преподавателей, рассказала завкафедрой профессор Ирина Покровская. На кафедре, основанной в 1995 году, преподают турецкий, азербайджанский, гагаузский и крымскотатарский языки.