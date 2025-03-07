Высказывания президента США Дональда Трампа снова поставили под вопрос единство Североатлантического альянса (НАТО). В четверг Трамп выразил сомнение в готовности союзников прийти на помощь США в случае нападения, несмотря на то что именно НАТО активировало статью 5 устава альянса после событий 11 сентября 2001 года. Тогда страны-участницы выступили на стороне Вашингтона, начав операцию в Афганистане.

Сомнения Трампа о верности НАТО в вопросах коллективной обороны прозвучали на фоне уверений нового кандидата в послы США в НАТО, который накануне заверил сенаторов, что приверженность американского руководства к альянсу незыблема.

Трамп также отметил, что видит НАТО как «потенциально хорошее» объединение, однако подчеркнул, что оно должно быть реформировано. Особенно это касается того, как союзники ведут свои дела по торговле, где США по-прежнему сталкиваются с несправедливыми, как считает президент, условиями.

Недостача

Трамп не раз подвергал НАТО жесткой критике, обвиняя союзников в том, что они не вносят свою справедливую долю в общие расходы на оборону. Еще в 2016 году, в ходе своей президентской кампании, он неоднократно утверждал, что США несут на себе несоразмерную часть финансового бремени альянса. По его мнению, Америка «платит 100% за безопасность Европы», в то время как страны ЕС «обманывают США» в торговых вопросах.

В этот раз в ходе общения с журналистами в Белом доме он заявил, что сомневается, что другие страны НАТО помогут США, если те окажутся в опасности. В качестве примера он привел Францию, которая, по его мнению, наряду с другими не будет защищать Америку в случае угрозы.

«Я знаю этих ребят, они мои друзья, но если США попадут в беду, думаю, другие страны НАТО не будут готовы нас защищать», — заявил Трамп, имея в виду страны, которые, как он считает, не выполнили свои обязательства в отношении финансовой поддержки Альянса.

Трамп продолжает настаивать на том, что обязательства по коллективной безопасности должны быть напрямую связаны с уровнем военных расходов членов альянса. Он заявил, что Соединенные Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют целевые показатели по оборонным расходам.

Слова американского президента прозвучали на фоне заверений кандидата на пост посла США в НАТО Мэтта Уитакера о «железной приверженности» Вашингтона обязательствам альянса.

Особую обеспокоенность вызвали слова Трампа о том, что США могут отказаться от защиты стран, которые не выполнили обязательства по военным расходам. Он подчеркнул, что в случае нападения на такую страну первым вопросом, который он задаст, будет: «Вы вносите свою долю? Нет? Тогда мы вас не защитим».

«Мы лояльные»

Ответ на заявления Трампа последовал незамедлительно. Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о том, что Европа, и в частности Франция, не раз приходила на помощь США. Он вспомнил участие французских войск в операции в Афганистане, а также исторические примеры сотрудничества, такие как Война за независимость США, когда Франция оказала значительную поддержку в борьбе с Великобританией. В своем заявлении Макрон также отметил, что недавно встречался с американскими ветеранами Второй мировой войны, участвовавшими в высадке в Нормандии. Макрон подчеркнул, что Франция и Европа «всегда были верными и надежными союзниками» и ожидают такого же отношения от США.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался успокоить союзников, заверив, что трансатлантическое партнерство остается «краеугольным камнем» альянса.

«Я знаю, что у некоторых могут быть опасения по поводу будущего НАТО», — заявил генсек НАТО в четверг. «Президент Трамп ясно выразил приверженность США и свою личную приверженность НАТО, а также обозначил ожидание, что мы в Европе должны больше вкладываться в расходы на оборону», — отметил он.

Тем не менее угрозы пересмотра обязательств США продолжают вызывать обеспокоенность в европейских столицах.

Помимо критики НАТО, Трамп затронул и вопрос двусторонних соглашений по безопасности с Японией. Он выразил недовольство тем, что США обязаны защищать Японию в случае нападения, тогда как Токио не несет аналогичных обязательств в отношении Вашингтона. Эти слова были восприняты как незнание изменений в японском законодательстве, позволяющих оказывать военную помощь союзникам в случае угрозы их безопасности.

Кроме того, высказывания Трампа приходят в особенно напряженный момент, когда США начинают сокращать военную поддержку Украины, пытаясь оказать давление на страну, чтобы она согласилась на мирное соглашение с Россией для завершения войны. А недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США, которая завершилась резкой перепалкой, и вовсе привела к серьезным последствиям для Киева. Многие европейские страны выразили обеспокоенность тем, что сокращение американской помощи ослабит позиции Украины на переговорах и усилит влияние России.

Таким образом, заявления Трампа обнажают серьезные разногласия в понимании коллективной безопасности и роли США в альянсе.

Тем не менее усилия Трампа оказали заметное влияние на увеличение оборонных расходов европейских стран. В результате 24 из 32 государств-членов НАТО уже достигли целевого показателя в 2% от ВВП — значимого рубежа для всего альянса. Однако, по данным НАТО, в 2024 году этой цели все еще не достигли Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания. В то же время Словакия, по прогнозам, сумела достичь этого уровня. Однако, Трамп впоследствии предложил повысить порог до 5% от ВВП — уровень, который многие страны-члены сочли экономически несостоятельным.

Безусловно, на увеличение оборонных расходов повлиял и ряд других ключевых факторов. Один из наиболее показательных из них — война России с Украиной. К тому же, на фоне глобальных вызовов, таких как растущее влияние Китая и непредсказуемость новых геополитических угроз, европейские государства поняли, что без значительных вложений в оборону они не смогут эффективно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в мире.

Для США же это может означать и риски, и возможности. С одной стороны, усиление европейской автономии в вопросах безопасности снижает нагрузку на Вашингтон. С другой стороны, если Европа действительно двинется к более независимой оборонной политике, это может изменить баланс влияния в НАТО и трансатлантических отношениях.



