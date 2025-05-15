ПОЛИТИКА
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Турция надеется на прогресс в переговорах РФ и Украины
Анкара рассчитывает, что переговоры в Стамбуле откроют новую главу в мирном урегулировании между Россией и Украиной
Турция надеется на прогресс в переговорах РФ и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
15 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что проходящие 15 мая в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной могут стать поворотным моментом для обеих стран.

«После трех лет страданий открылось окно возможностей. Переговоры в Стамбуле, надеемся, откроют новую главу», — заявил министр на открытии неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Анталье.

Хакан Фидан отметил: Россия и Украина в принципе выразили согласие с идеей прекращения огня, однако у каждой из них есть свои подходы. По его словам, украинская сторона выступает за немедленное и безусловное перемирие, в то время как российская сторона настаивает на предварительном согласовании определенных параметров и условий.

Глава МИД подчеркнул: Турция остается верна дипломатическим методам и активно способствует мирным усилиям: «Мы всегда выступали за мир, достигнутый путем диалога».

Он также отметил важность укрепления коллективной безопасности НАТО. Министр отметил, что Европа не может чувствовать себя в безопасности вне рамок НАТО. 

«В этом контексте Турция, обладая второй по численности армией в альянсе, а также мощной оборонной промышленностью, продолжит играть важную роль в архитектуре европейской безопасности», — подчеркнул Фидан.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Турцию за гостеприимство и подчеркнул ее роль как надежного союзника и посредника: «У Турции хорошие отношения со всеми сторонами, и ее дипломатическая способность очевидна».

На встрече в Анталье министры обсудили вопросы справедливого распределения оборонных расходов, укрепления оборонной базы и угрозу терроризма. Фидан подчеркнул необходимость «360-градусного подхода» к безопасности и усиления солидарности в борьбе с терроризмом.

Министр также напомнил, что Турция примет следующий саммит НАТО в 2026 году, подтвердив свою приверженность альянсу и его ценностям.

Состоявшаяся в Анталье встреча НАТО стала важным шагом на пути к укреплению единства и солидарности внутри альянса на фоне глобальных вызовов. Турция, по словам министра Фидана, демонстрирует не только военную силу, но и приверженность дипломатии, играя уникальную роль как в региональной стабильности, так и в поиске путей к глобальному миру.


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