Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Ереван должен открыть «ворота» Сюникской области — стратегический участок, соединяющий Азербайджан с Нахчываном. При этом он уточнил, что говорит о проекте «Перекресток мира», а не о Зангезурском коридоре.

«Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития», — отметил он, подчеркнув, что конечная цель Армении — как можно скорее заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Спор о формате функционирования Зангезурского маршрута продолжается с 2020 года — момента подписания трехстороннего заявления после окончания Второй карабахской войны.

Азербайджан требует беспрепятственного перемещения своих граждан и грузов между основной территорией страны и Нахчываном через Сюникскую область, настаивая на реализации положений, зафиксированных в пункте 9 мирного соглашения.

В то же время Армения подчеркивает, что любой транзит через ее территорию должен осуществляться в рамках армянского законодательства с участием национальной погранслужбы. Ереван категорически отвергает идею «экстерриториального коридора».

Тем не менее в последние месяцы прослеживается прогресс. В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил исторический визит в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров турецкий лидер отметил стремление армянского руководства к открытию границ между странами региона и снятию экономических барьеров.

Вопрос Зангезурского маршрута стал также одной из ключевых тем переговоров между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедших в ОАЭ. Кроме того, визит армянского премьера в Россию на саммит ЕАЭС также может быть связан с его намерением обсудить судьбу этого стратегического транспортного направления.

Последние препятствия на пути

Судя по активным переговорам премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами Турции и Азербайджана, стороны близки к соглашению по Зангезурскому коридору, говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде.