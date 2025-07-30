Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Ереван должен открыть «ворота» Сюникской области — стратегический участок, соединяющий Азербайджан с Нахчываном. При этом он уточнил, что говорит о проекте «Перекресток мира», а не о Зангезурском коридоре.
«Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров, то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития», — отметил он, подчеркнув, что конечная цель Армении — как можно скорее заключить мирное соглашение с Азербайджаном.
Спор о формате функционирования Зангезурского маршрута продолжается с 2020 года — момента подписания трехстороннего заявления после окончания Второй карабахской войны.
Азербайджан требует беспрепятственного перемещения своих граждан и грузов между основной территорией страны и Нахчываном через Сюникскую область, настаивая на реализации положений, зафиксированных в пункте 9 мирного соглашения.
В то же время Армения подчеркивает, что любой транзит через ее территорию должен осуществляться в рамках армянского законодательства с участием национальной погранслужбы. Ереван категорически отвергает идею «экстерриториального коридора».
Тем не менее в последние месяцы прослеживается прогресс. В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил исторический визит в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров турецкий лидер отметил стремление армянского руководства к открытию границ между странами региона и снятию экономических барьеров.
Вопрос Зангезурского маршрута стал также одной из ключевых тем переговоров между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прошедших в ОАЭ. Кроме того, визит армянского премьера в Россию на саммит ЕАЭС также может быть связан с его намерением обсудить судьбу этого стратегического транспортного направления.
Последние препятствия на пути
Судя по активным переговорам премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами Турции и Азербайджана, стороны близки к соглашению по Зангезурскому коридору, говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде.
Наиболее вероятно, по его словам, что Ереван примет азербайджанские условия. Их суть в следующем: помимо обеспечения свободного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчываном, будет действовать полноценный транзитный коридор. Армения получит доход за счет транзитных пошлин, когда речь идет о международных грузоперевозках. Однако перемещения внутри Азербайджана — из одного региона в другой — должны быть освобождены от любых сборов, поскольку они не носят международного характера.
«В то же время, вероятно, что перевозки между Азербайджаном и Турцией через Зангезур уже будут облагаться пошлинами — в этом случае Армения также получит доход. По сути, речь идет о трехсторонних переговорах между Азербайджаном, Арменией и Турцией», — пояснил эксперт.
Ранее появились сообщения, что управление над Зангезурским коридором может быть передано компаниям из США. Однако собеседник агентства сомневается в том, что это может быть реализовано. Азербайджан и Турция однозначно не позволят внешним игрокам контролировать транспортные потоки.
«В этом смысле единственной стороной, которая теоретически может это позволить, остается Армения. Но даже здесь есть сомнения: Пашинян, судя по всему, не горит желанием отдавать стратегически важную зону в управление иностранцам. Он не хочет прямо отказывать США, поэтому уклоняется от четких решений», — указывает Велизаде.
По его словам, решение вопроса все больше склоняется к формату трехстороннего соглашения Армения — Азербайджан — Турция. Это более реалистичный и выгодный вариант, который можно провести по аналогии с Транскаспийским транспортным коридором, где сразу несколько стран выступают в качестве соучредителей проекта.
Вмешаться в этот проект также пытаются Иран и Россия. В Тегеране выступают категорически против его реализации, но, как подчеркивает Велизде, у страны нет реальных рычагов влияния на ситуацию. Если Армения обладает суверенным правом принимать решения на своей территории, то Иран не в состоянии этому препятствовать.
Вместе с тем, по его словам, нельзя исключать интересы России в контексте обсуждаемого маршрута. Железнодорожная система Армении находится под управлением «Российских железных дорог» (РЖД), и, следовательно, Армения будет согласовывать характер железнодорожных перевозок по этому маршруту с российской стороной.
«Этим, вероятно, и объясняется участие Пашиняна в саммите ЕАЭС в Алтайском крае, — указывает Велизаде. — Там у него была возможность обсудить ситуацию с российским премьером Михаилом Мишустиным».