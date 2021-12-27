На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о местном самоуправлении. Если его примут, то в России будут упразднены городские и сельские поселения, а губернаторы получат дополнительные рычаги для увольнения муниципальных глав. Эксперты придерживаются мнения, что любые большие реформы сейчас связаны с президентскими выборами 2024 года. Например, данный закон отвечает на вопрос, станет ли снова баллотироваться нынешний президент.

Очередной проект «обнулителей»

Примечательно, что законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли на рассмотрение Госдумы председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее эти чиновники разработали законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Его уже подписал Владимир Путин, так что губернаторы и столичный мэр получили «политическое бессмертие». А до этого они разработали проект об обнулении сроков президента. Посему их имена в России стали уже вроде как нарицательными и четко ассоциируются с нововведениями, которых быть не должно, а они тем не менее есть.

Очередной законопроект Клишас-Крашенинникова фактически упраздняет городские и сельские поселения. Вместо них вводятся муниципальные и городские округа. В итоге получается, что «низовым» уровнем власти в России становится районный вместо «убиваемого» поселенческого. В городах федерального значения, то есть в Москве и Санкт-Петербурге, при этом сохраняется деление на внутригородские территории.

То есть в ближайшие годы Россию ждет масштабное укрупнение муниципальных образований. Причем основная часть положений законопроекта должна вступить в силу уже с 1 января 2023 года, а в целом переходный период продлится до 1 января 2028-го. За это время порядка 18 тысяч муниципалитетов в селах, малых городах и поселках городского типа, имевших самостоятельность, со своими бюджетами, с выборами депутатов и назначением местной администрации войдут в состав «городских» или «муниципальных» округов.

Делай раз, делай два

Такая организация, пояснил «Известиям» Клишас, с одной стороны, позволит избежать дублирования функций, а с другой, перекладывания ответственности с одного уровня на другой. Законотворец считает, что в системе российского местного самоуправления – внимание! — наиболее остро стоят вопросы, связанные с отсутствием четкого разделения полномочий, как между различными уровнями публичной власти, так и различными уровнями муниципалитетов. Новый закон противоречия между регионами и муниципалитетами может снять, уверен сенатор.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев подобного оптимизма совсем не разделяет. Он говорит: «По мнению авторов, законопроект устраняет противоречие между местной и региональной властью, а на самом деле, по сути, разрушает систему муниципальной власти. На деле оказывается, что самый низовой уровень власти вообще ликвидируется».

«Что мы получаем на выходе? — возмущается и «Новая газета». — Абсолютную подчиненность и зависимость глав муниципалитетов от губернаторов». Таким образом, считает издание, все доводится «до логической точки, за которой федеративное государство превращается в унитарное». Потому что первый закон Клишас-Крашенинникова «подчинил не только губернаторов, но и региональные парламенты президенту», а второй, получается, — «подчиняет местное самоуправление президенту и региональной власти».

Настоящие цели

Полномасштабная перекройка всей местной власти страны менее чем за год для многих экспертов выглядит фантастикой. И она накладывается аккурат на президентскую кампанию-2024. Посему даже среди политиков превалирует мнение, что сделано это специально. «Любые большие реформы связаны сейчас с президентскими выборами 2024 года», — уверена член политкомитета «Яблока» Эмилия Слабунова. Потому что: «Цель власти — повысить управляемость на местах. Но на деле это приведет систему к состоянию турбулентности, хотя это только актуализирует для власти ее любимую поговорку «коней на переправе не меняют».

«Скорее всего в этой ситуации гражданам заявят, что президента сейчас менять не время, это страну дестабилизирует», — полагает и Калачев. Тем более что реформа МСУ должна помочь в борьбе с оппозицией в непростой для власти период. «Это делает бессмысленными все инициативы оппозиции вроде Земского съезда и даже «умного голосования» местного уровня, — подчеркивает Калачев. — Власть больше не считает нужным выпуск пара. Кремль дает асимметричный ответ на муниципальную активность оппозиции».

Также лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов напомнил «НГ»: «Все последние годы власть целенаправленно сужает демократические права и свободы, а выборы и местное самоуправление – это тяжкая ноша для власти. Большое количество низовых кампаний — ее головная боль. Поэтому, видимо, хотят упростить транзит в 2024 году, чтобы от президентских выборов народ ничего не отвлекало. Судя по всему, на новый срок опять Путин пойдет, так что операция «Преемник» вероятнее в 2030-м». «Независимая газета» также настаивает, что следующий срок действующего прездПутина «скорее всего становится объективно неизбежен».

Назад в СССР?

Но иными экспертами законопроект Клишас-Крашенинникова встречен лояльно. Правда, таких людей очень мало. «Принятие нового закона позволит убрать большую армию местных депутатов и глав муниципальных образований, — считает политолог Денис Ширяев. — Дело в том, что во многих субъектах Российской Федерации глав территорий и местных депутатов в два, в три раза больше, чем в Москве. Кому и зачем они нужны в таком количестве? В некоторых поселениях проблемой является даже найти кандидатов в депутаты. Каждому селу достаточно старосты, который будет представлять интересы жителей на районном уровне».

Странно, что Ширяев, говоря это, не учитывает момент грядущей безработицы в провинции и на селе, где итак с трудоустройством нередко беда. «В случае упразднения большого количества муниципалитетов большое количество граждан останется без соответствующих должностей — депутаты, главы поселений, — признает замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, «надо анализировать, слушать аргументы за и против», а не ехать с места в карьер. Хотя, пожалуй, правильнее было бы сказать — в СССР, так как сейчас, по сути, происходит возврат к советской командно-административной системе.

Действительно, большинство экспертов указывают на то, что в законах Клишаса-Крашенинникова понятие «взаимодействия» органов госвласти и МСУ плавно превращается в подчинение «низших» «высшим». Другими словами, в стране планируется строительство вертикали или, как отмечает депутат ЗакСА Санкт-Петербурга, пирамиды власти «президент — губернаторы — мэры».

«Нового создать наши власти ничего не могут, проще вернутся к старому» — пояснил член федерального бюро «Яблока» Григорий Гришин, отметив очевидную тенденцию на устранение альтернативной повестки и независимой политики в стране. По его словам, выбранный способ для реформы тоже не удивителен: «Сейчас все решения пишут поверх измененной Конституции».

«Независимая газета» также полагает, что времена имитационной демократии в России заканчиваются, видимо, в Кремле пришли к выводу, что нужно унитарное государство.

Неугодные меры

Что касается еще одного наиболее обсуждаемого нововведения, которое предлагает законопроект длиною в 200 страниц, то оно расширяет полномочия региональной власти. Губернаторы получат возможность единолично отбирать кандидатов в мэры и также самостоятельно отправлять их в отставку. Единорос и один из автором законопроекта Павел Крашенинников пребывает в уверенности, что страх перед увольнением заставит мэров быть эффективнее, а ликвидация сельских и городских поселений позволит прекратить «сражения за деньги и власть» на местах.

У оппозиционных фракций и на это нашлись возражения и возмущения. «Деятельность мэров во многом зависит от бюджетного финансирования из регионов: есть деньги — работа эффективная, не дали денег — результат не достигнут, — объяснил «Коммерсанту» глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и подчеркнул важную мысль: — Новые нормы позволят губернаторам по размытым причинам увольнять неугодных, оппозиционных мэров». Получается, что власть «продолжает курс на деградацию политической системы».

«Власть пытается вернуться к системе назначенцев, которая была в Советском Союзе, но показала себя абсолютно неэффективной, — сказал «Коммерсанту» Евгений Ройзман, который был главой Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й. — Губернаторы зачастую не соответствуют тем городам и областям, куда они были назначены, но пытаются влиять на политику, хотя мэры городов — особенно те, которые в них родились и выросли, которых выбирали люди,— как правило, лучше знают, что выгоднее для городов».

«Больше не будет мэров — ярких личностей, думающих людей, которые имеют свою точку зрения, — заявил глава Саянска Олег Боровский (с 2014 года). — Не будет Сарданы, не будет Ройзмана, не будет того же Боровского. Придут люди, которые будут просто подчиняться».