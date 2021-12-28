Во второй половине XVI века на территории Правобережной Украины начинают появляться церковные братства. Принято считать, что они возникли в качестве ответа на принятие Берестейской унии 1596 г. частью православного духовенства.

Однако это не так. Часть братств, в частности Львовское, возникают намного ранее и связаны они не столько с унией, сколько в целом с развитием тогдашнего общества, вопросами самоорганизации и лоббизмом, в том числе православных интересов в Речи Посполитой.

Самым ранним и наиболее влиятельным было Львовское братство. Оно располагалось в так называемом «руськом квартале» города, где жили православные украинцы, а также греки. Там же располагалась их главная церковь — Успенский собор.

Само братство тоже получило название Успенское. Оно возникает в 1439 г., за более чем полтора столетия до принятия Берестейской унии. Братство организовало школу, типографию и больницу. Активную деятельность братчики развили уже в XVI и XVII веках. Доходило до того, что братства составляли жесткую конкуренцию местным львовским епископам и могли добиваться их смещения.

В 1586 г. стамбульский патриарх Иеремия ІІ дал братству статус ставропигии, что означает, что оно больше не подчинялось местным епископам, а было в прямом ведении патриарха. Позже по образцу львовского возникли братства в Буське (1570), Каменце (1583), Люблине (1586), Слуцке (1586), Вильнюсе (1587), Дрогобыче (1589), Могилеве (1589), Городке (1590), Полоцке (1590), Остроге (1591), Бресте (1591), Перемышле (1592), Минске (1592), Виннице (1596), Саноке (1600), Замостье (1606), Киеве (1615), Луцке (1617), Холме (1617), Немирове (1626) и Кременце (1633).

Братства формируются там, где было Магдебургское право, то бишь местное самоуправление. Именно поэтому феномен православных братств существовал в Украине и Беларуси, но его не было в России. По сути братства — это религиозные НКО, которые занимаются активизмом, просвещением, адвокацией и отстаиванием прав и свобод граждан в своей сфере.

Православные братчики объединялись для решения насущных проблем и лоббизма своих интересов. Так, к примеру, Львовское братство добилось квоты в два постоянных места в местном магистрате (горсовете) для своих представителей, которые бы защищали интересы православных.

Братства также были мощной интеллектуальной силой. Защита православных от посягательств католиков невозможна без богословской аргументации. Поэтому братства основывали типографии, печатали апологии и полемические трактаты. Начинают появляться первые систематические своды вероучения.

Православные не только верят, но и начинают изучать свою веру. Искать логические аргументы, рациональную основу и формировать ответы на актуальные вопросы. Развивается живая религиозная жизнь.

Всему этому способствует контекст эпохи – протестантская реформация в Европе. На первый взгляд кажется, что она была какой-то далекой для украинцев, но на самом деле все не так.

Для православных Речи Посполитой Реформация Лютера произошла в соседней стране — Священной Римской империи германской нации. Для православных, конкурирующих с католиками, такой мощный удар по оппоненту был как раз кстати. К тому же никто не отменял принципа «враг моего врага — мой друг».

Один из известнейших украинцев того времени Станислав Ориховский был учеником Мартина Лютера. Несмотря на то, что Ориховский не был протестантом, а исповедовал католицизм, он все равно многое почерпнул от великого реформатора и был одним из известнейших философов-гуманистов.

В Московском царстве в это время никаких просветительских глобальных движений не происходило. Единственная реформация, которой суждено было случиться, — это банальное исправление человеческих ошибок переписчиков церковных книг. Так даже эта примитивная, далеко не существенная реформа породила такое разделение, от которого Россия не избавилась до сих пор. Речь, конечно же, о старообрядцах.

Укорененность в обряде вместо идеи. Зацикленность на форме вместо содержания. Покорность царю в противовес Магдебургскому праву. Именно этим отличались тогдашние Киевская Русь и Московское царство.

Самоорганизованность дала возможность создать свою школу и обеспечить детей образованием уже в XVI веке. В России только зачатки школьного образования начали формироваться на столетие позднее.

Самостоятельность в местном управлении закладывала демократический образ мышления. В отличие от паттерналистской надежды на царя. А возможность самостоятельно принимать решения и непосредственно влиять на собственную повседневную жизнь дает хороший урок рационального мышления. Ведь доказано, что люди, предпочитающие плыть по течению, чаще других верят в конспирологию и теории заговора. Мол, что во всех их неудачах виноват кто-то другой.

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Феномен православных братств в Украине возник благодаря включенности украинцев в тогдашнюю европейскую культурную жизнь. Братства невозможны без системы местного самоуправления, без магдебургского права.

В этом плане показателен пример России.Однако история с православными братствами показывает, что православию не чужды демократические принципы и ценности и что при благоприятных условиях церковные организации тоже могут наследовать положительные примеры самоуправления и эффективности.