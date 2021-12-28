Власти России обсуждают более активное участие казаков в государственной службе. Их могут привлечь к охране природы, а также создать отдельные казачьи батальоны Росгвардии, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание выяснило, что заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным министерству федеральным службам, агентствам и госучреждениям заключать с казаками договоры об охране лесов, а также обеспечении экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, их планируется привлечь для патрулирования во время чрезвычайных ситуаций.

«В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки,— 6137 вакансий <...> Обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ», — заявили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что на данный момент войсковые казачьи общества на бесплатной основе оказывают помощь регионам России в охране и воспроизводстве лесов. Они участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

Помимо этого, планируется создание казачьих батальонов в Росгвардии. По словам источника издания, первое такое подразделение может появиться в следующем году и дислоцироваться в СКФО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в ряде регионов подразделения казаков войдут в состав Росгвардии, и никаких отдельных подразделений создавать не планируется. По его словам, у Росгвардии хватает своих сил, просто есть регионы, где живет много казаков, и там их будут брать на службу. Власти Севастополя уже привлекали казаков к работе на блокпостах в нерабочие дни. На въезде в город они проверяли наличие QR-кодов у прибывающтх.

За два последних года количество образовательных организаций с казачьим компонентом в России увеличилось на 508 единиц. Согласно статистике Министерстве просвещения России, на 1 октября 2021 года в РФ функционировали более 2,5 тысячи образовательных организаций, реализующих казачий компонент на уровне начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования. В них обучаются более 262 тысяч человек, писал TRT на русском.

Кроме того, действует 29 казачьих кадетских корпусов, которые расположены в 15 субъектах РФ — Калмыкии, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях. Система высшего образования с казачьим компонентом представлена 18 вузами.