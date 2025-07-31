Дональд Трамп вновь поставил Индию перед выбором: либо продолжать покупать нефть у России, либо готовиться к американским санкциям. Президент США объявил о введении 25% пошлин на индийские товары и пообещал дополнительное «наказание» за сотрудничество с Москвой.
«Индия — наш друг, но она покупает слишком много российской нефти и техники, а ее пошлины на американские товары слишком высоки», — заявил Трамп в своей соцсети. Он подчеркнул, что новые меры вступят в силу уже в пятницу, 1 августа.
Резкая позиция Вашингтона совпала с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Европу, где тема энергетики стала ключевой. Министерство нефти Индии ответило быстро: министр Хардип Сингх Пури заверил, что страна справится с последствиями и найдет альтернативу российской нефти.
«Я не волнуюсь. Если что-то случится — мы справимся», — заверил политик.
По словам министра, Индия уже закупает нефть у 40 стран — раньше таких было только 27. Новые поставщики, включая Гайану, Бразилию и Канаду, готовы увеличить экспорт. Кроме того, Индия усиливает собственную добычу.
Несмотря на угрозы, Индия не собирается менять курс. МИД страны напомнил о «двойных стандартах» США и заявил, что энергетическая безопасность остается приоритетом для страны. Индийские нефтяные компании также не планируют резких шагов и отказа от российского сырья. Однако в случае американских санкций они готовы вернуться к сценарию до 2022 года — тогда доля российской нефти в импорте Индии была менее 2%.
Сейчас Россия поставляет Индии около 35% всей нефти. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. Основными покупателями остаются частные индийские компании — Reliance и Nayara.
Санкции США ставят под угрозу энергетическое партнерство двух крупных экономик БРИКС, но Индия, похоже, готова идти на риск, чтобы сохранить независимость в своих решениях. Впрочем, Трамп может усилить угрозы, и тогда Нью-Дели придется либо отказываться от российского сырья — либо вступать в торговую войну с Америкой.