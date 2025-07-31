Дональд Трамп вновь поставил Индию перед выбором: либо продолжать покупать нефть у России, либо готовиться к американским санкциям. Президент США объявил о введении 25% пошлин на индийские товары и пообещал дополнительное «наказание» за сотрудничество с Москвой.

«Индия — наш друг, но она покупает слишком много российской нефти и техники, а ее пошлины на американские товары слишком высоки», — заявил Трамп в своей соцсети. Он подчеркнул, что новые меры вступят в силу уже в пятницу, 1 августа.

Резкая позиция Вашингтона совпала с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Европу, где тема энергетики стала ключевой. Министерство нефти Индии ответило быстро: министр Хардип Сингх Пури заверил, что страна справится с последствиями и найдет альтернативу российской нефти.

«Я не волнуюсь. Если что-то случится — мы справимся», — заверил политик.

По словам министра, Индия уже закупает нефть у 40 стран — раньше таких было только 27. Новые поставщики, включая Гайану, Бразилию и Канаду, готовы увеличить экспорт. Кроме того, Индия усиливает собственную добычу.