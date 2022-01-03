На вооружение ВС Турции поступили передвижные спутниковые комплексы связи производства компании ASELSAN. Мобильный спутниковый терминал, разработанный под руководством Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции, интегрирован в тактический колесный бронированный автомобиль Cobra II 4x4 производства турецкой компании Otokar.

Благодаря поставкам комплекса турецкая армия впервые будет иметь в своем распоряжении наземное транспортное средство со спутниковой связью. Антенна, установленная на транспортном средстве, может автоматически направляться на выбранный спутник.

Кроме того, IP-телефония, переговоры по открытым и (или) закрытым каналам голосовой связи, передача данных, видеоконференции и факсимильная связь могут осуществляться «на ходу».

В 2020 году сообщалось о завершении работы над широкополосным сигналом, разработанным ASELSAN для удовлетворения коммуникационных потребностей Вооруженных сил Турции. Широкополосная форма волны (SWC) сократит количество радиостанций и частотных диапазонов, необходимых в тактическом поле, позволяя одновременно комбинировать петли передачи голоса и данных. Хотя IP-связь поддерживается, до 150 пользователей будут обслуживаться за один цикл, данные будут автоматически передаваться между разными циклами без использования дополнительного оборудования, сквозное шифрование и защита от радиоэлектронной борьбы будут обеспечены с высокой скоростью скачкообразной перестройки частоты.

В 2019 году на крупнейшей выставке спутниковых технологий Satellite в США компания ASELSAN представила переносные спутниковые комплексы связи. Тогда директор программ спутниковых систем ASELSAN Танер Оздемир отмечал, что переносной спутниковый комплекс связи разработан для снижения зависимости вооруженных сил от зарубежных производителей. «Непосредственно переносной спутниковый комплекс связи работает на частоте X-Band. Вес комплекса составляет менее 15 килограммов, и он легко умещается в рюкзаке. Развернуть комплекс можно на любой местности за пять минут», — сказал Оздемир. Представитель компании также сообщил, что метровая антенна переносного комплекса позволяет с легкостью и безопасно передавать через спутник любые данные.

Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе. Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.