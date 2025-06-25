ПОЛИТИКА
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Страны НАТО договорились
Альянс договорился о росте оборонных трат до 5% ВВП к 2035 году из-за «долгосрочной угрозы России»
Страны НАТО договорились
Саммит НАТО в Гааге / Reuters
25 июня 2025 г.

Страны НАТО договорились в среду кардинально увеличить годовые оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и подтвердили приверженность коллективной обороне. Альянс повторил свои обязательства о том, что «нападение на одного является нападением на всех».

В декларации саммита в Гааге лидеры НАТО заявили, что оборонные обязательства будут состоять из инвестиций не менее 3,5% ВВП в год на основные оборонные потребности. Союзники также пообещали тратить до 1,5% ВВП на расходы, связанные с безопасностью, включая защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы альянса.

Лидеры заявили, что эти инвестиции необходимы для противостояния «серьезным угрозам безопасности», особо выделив «долгосрочную угрозу, исходящую от России для евроатлантической безопасности, и постоянную угрозу терроризма».

Новые целевые показатели расходов значительно превышают нынешнюю цель в 2% ВВП. Прогресс в достижении повышенных целей будет рассмотрен в 2029 году.

Союзники подтвердили свои «долгосрочные суверенные обязательства» по поддержке Украины, но исключили из декларации упоминания о возможном будущем членстве Украины в альянсе, которые включались в некоторые предыдущие декларации саммитов.

Решение о резком увеличении военных расходов отражает растущую обеспокоенность альянса российской милитаризацией и необходимость модернизации оборонных возможностей в условиях изменившейся геополитической обстановки.

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