Азербайджан вызвал в МИД российского посла Михаила Евдокимова и выразил глубокую обеспокоенность гибелью двух азербайджанцев в результате действий российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня. Встречу с послом провёл заместитель министра иностранных дел Араз Азимов.

Азербайджанская сторона заявила, что российские объяснения причин смерти братьев Сафаровых противоречат результатам экспертизы, проведенной в Азербайджане. На телах имеются явные следы насилия, утверждают в Баку.

Послу также сообщили о недопустимости проявлений этнической нетерпимости в российских СМИ, включая использование выражения «этническая преступная группа» по отношению к азербайджанцам.

Ранее Кремль обвинил Украину в попытках воспользоваться напряженностью между странами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев стремится «подливать масла в огонь» и «провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий».

До этого стороны также обменялись дипломатическими нотами протеста. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин 1 июля вручил азербайджанскому дипломату ноту в связи с демонтажем двусторонних отношений. В ответ посол Азербайджана Рахман Мустафаев передал России протест против убийства, жестокого избиения и применения пыток при допросах.

Песков подчеркнул, что Москва будет защищать интересы своих граждан «по дипломатическим каналам и с помощью всех имеющихся средств». По его словам, поводом для конфликта стали «следственные действия по раскрытию преступлений на территории РФ».

Дипломатический кризис разгорелся после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по подозрению в убийствах 2001-2011 годов. Двое скончались во время следственных действий. В ответ Азербайджан задержал сотрудников «Sputnik Азербайджан» и восемь граждан РФ по различным обвинениям. Баку отменил все межправительственные и культурные мероприятия с Россией.