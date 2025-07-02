Россия призывает Азербайджан принять меры для возвращения двусторонних отношений к уровню стратегического союзничества на фоне разгоревшегося дипломатического кризиса. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — подчеркнула российский дипломат.

Среди недружественных действий Баку Захарова назвала отмену межгосударственных мероприятий высокого уровня, действия против российского агентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников, отмену культурных мероприятий с участием российских исполнителей, а также информацию в СМИ.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин 1 июля вручил азербайджанскому дипломату вербальную ноту в связи с демонтажем двусторонних отношений и действиями азербайджанских силовиков против россиян.

В свою очередь посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил в МИД России ноту протеста в связи с инцидентом в Екатеринбурге. В документе выражен протест против убийства и жестокого избиения граждан Азербайджана и России, а также против применения пыток и унижающих действий российскими правоохранителями при допросах.

Дипломатический кризис разгорелся после задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по подозрению в убийствах и покушениях 2001-2011 годов. Двое задержанных скончались во время следственных действий. СК РФ сообщил о сердечном приступе, но Баку заявил о следах насилия и возбудил дело об убийстве и пытках.

В ответ Азербайджан провел задержания в офисе «Sputnik Азербайджан», задержав директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова по обвинениям в мошенничестве и отмывании доходов. Также 1 июля стало известно о задержании восьми граждан РФ по обвинениям в наркоторговле и киберпреступлениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет защищать интересы своих граждан «по дипломатическим каналам и с помощью всех имеющихся средств». По его словам, поводом для конфликта стали «следственные действия по раскрытию преступлений на территории РФ». На фоне кризиса Баку отменил все межправительственные и культурные мероприятия, связанные с Россией.