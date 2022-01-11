Телесериал «Сваты» стал самым популярным среди россиян в 2021 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope.

«Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера 7-го сезона телесериала состоялась в России в конце декабря. По данным Mediascope, на втором и третьем местах оказались проекты «Угрюм-река» («Первый канал») и «Склифософский 8» («Россия 1»).

Первый сезон «Сватов» зрители увидели в 2008 году. В центре сюжета семья Будько с деревни и семья Ковалевых (городские интеллигенты), которых объединяет внучка Женя. В 2013 году вышел 6 сезон, а начавшийся между Россией и Украиной конфликт стал препятствием для продолжения съемок проекта. В 2021 году, после 8-летнего перерыва, состоялась премьера «Сватов-7».

В Украине сериал вызвал много критики, в частности, в связи с тем, что главные его актеры открыто заявляют о своей антиукраинской позиции, а сериал показывают в России. В 2019 году ряд общественных организаций даже просили Госкино запретить «Сватов». Они аргументировали это тем, что сериал подпадает под запрет на показ в Украине из-за того, что в нем присутствует российская госсимволика, а среди героев сериала есть работники правоохранительных органов РФ.

Ранее TRT на русском писал, что производство сериалов в России для телеканалов и видеосервисов в 2021 году выросло в полтора раза, а число проектов, запущенных первоначально на сетевых площадках, — в два раза. Эксперты прогнозируют рост на 60-80 проектов за 2022 год.