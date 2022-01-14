Размещение Россией вооруженных сил в Южной Америке вызвало бы решительный ответ США, заявил советник президента США Джейк Салливан в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

«Если бы Россия двигалась в этом направлении, мы бы решительно с этим разобрались», — сообщил он. Салливан отметил, что эта тема не обсуждалась на прошедших переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности.

Джейк Салливан заявил о том, что американская разведка не исключает сценария, при котором Россия намерена «сфабриковать» предлог для вторжения в Украину. Салливан сослался на слова госсекретаря Энтони Блинкена и заявил, что Россия начала «закладывать основу» для таких действий. «Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию о том, что Россия ведет работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, используя в том числе саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал Салливан.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году», — отметил помощник президента США. Салливан добавил, что власти США получат дополнительные подробности о планах России в отношении Украины и будут готовы озвучить их в ближайшие 24 часа.

Он также назвал санкции «только частью того», как США вместе с союзниками намерены бороться с возможным вторжением России в Украину. «У нас есть и другие инструменты, которые можно использовать. Эти инструменты также затрагивают интересы и возможности безопасности России», — отметил представитель администрации Байдена.

Салливан добавил, цель Вашингтона и союзников заключается не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», который бы соответствовал их принципам и интересам.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI после трех встреч западных стран с Россией в Европе допустил размещение войск на Кубе или в Венесуэле. По его словам, решение зависит от «действий американских коллег». Он указал, что по этой теме не раз высказывался президент России Владимир Путин — могут быть реализованы «мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима [США] на нас».

Вместе с тем дипломат заверил, что Москва не желает подобного развития ситуации. «Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться, пусть генералы, адмиралы, профессионалы занимаются этим», — заключил замминистра.

В декабре прошлого года Москва передала Вашингтону предложения по гарантиям безопасности, в числе которых было требование не принимать в состав НАТО постсоветские республики. Путин заявил, что Россию «приперли» к красным линиям. «Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — рассказал он. По мнению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, гарантии безопасности стали для России «вопросом жизни и смерти». В НАТО указывали, что компромисс с Москвой по этой теме невозможен.

Переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве 9–10 января, а 12 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия — НАТО, на которой обсуждалось, в частности, нерасширение альянса на восток. Третья встреча, посвященная теме безопасности, прошла 13 января в ОБСЕ. Все стороны оценили встречи как деловые и полезные. В тоже время глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров заявил о полной недоговороспособности НАТО. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, представлявшая страну на переговорах, также заявила о неприемлемых для американцев предложениях. Они, в частности, касаются отказа от приема Украины и Грузии в НАТО и от продвижения альянса на восток, на которых настаивает Москва.