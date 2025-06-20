Иранские источники заявили, что руководство страны может рассмотреть приостановку ударов по Израилю, если Тель-Авив прекратит авиаудары. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с женевскими переговорами. Иранская сторона рассчитывает, что такой шаг мог бы открыть путь к прямым переговорам с США — при условии, что Израиль откажется от дальнейшей эскалации.

Накануне этих сообщений замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения заявил, что «в нынешней ситуации, пока атаки сионистского режима продолжаются, мы не стремимся к переговорам ни с кем». Однако по итогам прошедших в Женеве четырехчасовых переговоров с главами МИД Германии, Франции и Великобритании он охарактеризовал дискуссии как «уважительные и серьезные». По данным иранского агентства IRNA, основной темой стало иранское ядерное досье и меры по деэскалации конфликта с Израилем.

Иран также отметил, что встреча «отражала позиции всех сторон» и выразил надежду на дальнейшее развитие дипломатических усилий. Параллельно с переговорами Аракчи провел встречу с представителями Совета ООН по правам человека.

На этом фоне представители Германии и ЕС подтвердили, что Иран «готов продолжать обсуждение всех важных вопросов» и выразили уверенность в необходимости держать дипломатические каналы открытыми. Глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль назвал результат встречи «хорошим» — «с ощущением, что иранская сторона принципиально готова продолжать обсуждение всех важных вопросов». Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что эскалация в регионе не выгодна никому. Она подчеркнула необходимость продолжения диалога с Ираном: «Мы договорились обсуждать не только ядерные вопросы, но и более широкую повестку, сохраняя открытость переговоров».

Американская сторона на этом фоне заявила, что спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поддерживает контакт с иранцами регулярно.

Ранее в четверг спикер Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп принял решение отсрочить вступление США в боевые действия против Ирана на стороне Израиля на две недели, «чтобы дать дипломатии шанс».

«Максимум две недели», — заявил он журналистам уже в пятницу.