Переговоры по созданию Лазуритового коридора начались в 2012 году. Из-за экономической нестабильности, нерешенных вопросов безопасности в Центральной Азии и вследствие слабых инфраструктурных сетей процесс затянулся на пять лет.

Однако пять лет спустя в 2017 году пять стран региона - Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан - подписали в Ашхабаде, в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану, соглашение, которое предусматривает соединение между собой железнодорожных, автомобильных, морских путей для формирования торгового коридора.

Обозначенный Лазуритовый коридор пролегает от афганской провинции Герат до Ашхабада, далее от морского порта Туркменбаши до порта Баку по Каспийскому морю. Затем он, как планируется, будет пролегать через Тбилиси до Анкары с ответвлениями в Поти и Батуми и от Анкары до Стамбула.

Название «Лазуритовый коридор» происходит от афганского лазурита — небесно-голубого камня с золотистыми прожилками и удивительным блеском. Раньше лазурит приравнивали к золоту, им украшали храмы и королевские драгоценные предметы. Афганский лазурит даже был обнаружен в гробницах фараонов и при раскопках Трои.

Европейцы называли камень «ляпис-лазурь» (лат. «lapis-lasure»), что означает «лазурный камень». Хотя лазурит добывается и в других странах, афганский лазурит признан красивейшим в мире.

В декабре 2018 года пилотный железнодорожный состав из станции Тургунди в Афганистане отправился в туркменский город Серхетабат, далее он проследовал к Международному морскому порту Туркменбаши и через Каспийское море был переправлен в Азербайджан. Запуск пилотного состава позволил странам транспортного коридора выявить сложности при перевалке груза, чтобы затем предпринять необходимые шаги для их решения.

С моря на рельсы

Транспортный путь имеет огромное преимущество — большая часть необходимой инфраструктуры уже существует. Инвестиции требуются не на его создание, а на усовершенствование, что значительно меньше.

Как сообщает Анкарский центр исследования кризисных ситуаций и политики — АНКАСАМ, вместе со вспышкой COVID-19 в мировой торговле возникли сбои в сфере морских перевозок. Их стоимость за последние годы достигла своего максимума. В этом контексте возросло значение Лазуритового коридора, который имеет жизненно важное значение с точки зрения торговых путей с востока на запад и с севера на юг.

«Этот транспортный коридор может сыграть ключевую роль в решении некоторых важных экономических проблем для Центральной Азии. Он разработан для стимулирования дальнейшего развития производства в регионе и экономики Афганистана, который не имеет выхода к морю. Коридор может изменить динамику торговли и транзита в регионе, чтобы создать возможности для развития и взаимного сотрудничества», — отмечается в Центре.

Железнодорожный транспорт действительно доказал свою надежность, стабильность и экономичность на фоне возникших проблем на рынке морских перевозок.

Все в выигрыше

Для Туркменистана реализация Лазуритового коридора — это очередной шаг выхода из изоляции. Ашхабад уже подключается к таким региональным проектам, как Организация тюркских государств и Организация экономического сотрудничества. На фоне отхода от глубокого нейтралитета Туркменистан усиливает сотрудничество со своим морским соседом и вхожим в Лазуритовый коридор Азербайджаном.

Баку после победы в Карабахской войне усиленно работает над разблокировкой транспортных путей в регионе и в результате реализации сразу нескольких подобных проектов может стать одним из крупнейших транспортных хабов в регионе.

В выигрыше оказывается и Грузия. По мнению грузинского эксперта Заала Анджапаридзе, Лазуритовый коридор — это тот маршрут, который сохранит за Грузией региональную транзитную функцию. Как сообщает «Каспийский вестник», Лазуритовый коридор — один из тех немногих проектов, который при участии Грузии зародился и начал осуществляться в период правления «Грузинской мечты». При этом он призвал власти «активнее включаться в такие проекты, в противном случае страна может окончательно утратить статус транзитного центра региона, к которому она стремится».

Для самой крупной страны-участницы транспортного коридора — Турции запуск нового «старого» торгового пути сулит усиление ее выгодного геостратегического расположения. Анкара получает доступ к рынкам Евразии, минуя Россию, Китай и Иран, которые рассматривают страны региона как сферу своего влияния.

Для Афганистана же реализация такого торгово-транспортного проекта — это самый короткий, дешевый и надежный маршрут торговли с Европой, который к тому же снижает зависимость страны от портов Ирана, Пакистана и Индии.

Талибы ворвались в коридор

Между тем, с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан» в 2021 году пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что движение «хочет не боев и войны, а мира и стабильности».

Пытается помочь в этом Афганистану Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал заявления официальных лиц «Талибана» и объявил, что его страна готова сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения мира в регионе.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МИД правительства «Талибана» Сухайль Шахин заявил, что Кабул ожидает сотрудничества и помощи от Турции, которую он назвал «великой братской исламской страной». Уже в декабре 2021 года, как сообщает агентство Anadolu, компании Турции и Катара договорились о совместном управлении Международным аэропортом города Кабул.

Учитывая, как Турция поддерживает стремления Азербайджана после победы в Карабахской войне запустить Зангезурский коридор, Анкара также заинтересована в запуске Лазуритового коридора. Если афганские власти смогут быть стабильным партнером по транспортному коридору, то его запуск станет одним из доказательств приверженности к миру, а торговля, как известно, сближает народы.