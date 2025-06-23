ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган: не допустим новой дестабилизации Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в церкви Мар-Элиас в Дамаске и заявил, что Анкара поддержит Сирию в борьбе с терроризмом
Президент Эрдоган: не допустим новой дестабилизации Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
23 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в связи с терактом, совершенным в церкви Мар-Элиас в сирийской столице.

Турецкий лидер решительно осудил нападение, выразил соболезнования семьям погибших, сирийскому правительству и народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Эрдоган подчеркнул, что это подлое нападение направлено против мира, внутреннего согласия и культуры сосуществования в Сирии. По его словам, теракт также подрывает стабильность всего региона.

«Сирия впервые начала смотреть в будущее с надеждой. Мы не позволим втянуть ее в новую волну нестабильности руками террористических организаций», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция продолжит поддерживать сирийское правительство в борьбе с терроризмом: «Мы будем и дальше поддерживать усилия Сирии по обеспечению мира и безопасности».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us