Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением в связи с терактом, совершенным в церкви Мар-Элиас в сирийской столице.

Турецкий лидер решительно осудил нападение, выразил соболезнования семьям погибших, сирийскому правительству и народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Эрдоган подчеркнул, что это подлое нападение направлено против мира, внутреннего согласия и культуры сосуществования в Сирии. По его словам, теракт также подрывает стабильность всего региона.

«Сирия впервые начала смотреть в будущее с надеждой. Мы не позволим втянуть ее в новую волну нестабильности руками террористических организаций», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция продолжит поддерживать сирийское правительство в борьбе с терроризмом: «Мы будем и дальше поддерживать усилия Сирии по обеспечению мира и безопасности».