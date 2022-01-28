В Кремле, «как и везде», есть противники вакцинации против COVID-19, но их «подвергают остракизму», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — сказал Песков.

По его словам, в администрации президента РФ много заболевших COVID-19, а подавляющее большинство сотрудников продолжает работать удаленно. «Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность [омикрон-штамма] себя демонстрирует во весь рост», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в Кремле делается все необходимое для предотвращения новых случаев заражения, «но в этом плане панацеи, к сожалению, нет». «Если вы привиты, то вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания», — подчеркнул Песков.

На этой неделе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм коронавируса вытесняет вариант «дельта» в России. По ее данным, на «омикрон» и другие недоминирующие штаммы приходится 52,1% заражений COVID-19, а остальные 47,9% — на «дельту». Случаи заражения «омикроном» зарегистрированы уже в 72 регионах РФ.

На фоне новостей о быстром распространении омикрон-штамма в России резко выросли розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров, писалTRT на русском. По отдельным категориям продажи выросли в 7 раз.