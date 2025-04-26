ПОЛИТИКА
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Россия потеряла боевой спутник?
Американские аналитики сообщили о выходе из строя российского спутника «Космос-2553», который США связывают с программой создания космического ядерного оружия
Россия потеряла боевой спутник?
Международная космическая станция / Reuters
26 апреля 2025 г.

Российский спутник «Космос-2553», который власти США связывают с разработкой нового типа космического ядерного оружия, вероятно, вышел из строя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские аналитические центры.

В Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявили, что «наблюдение убедительно свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует». Вывод сделан на основе данных компании LeoLabs.

Аппарат находится на орбите примерно в 2000 км над Землей — в зоне повышенной радиации, которую обычно избегают спутники связи и дистанционного зондирования.

В ноябре 2024 года радары LeoLabs зафиксировали странное поведение «Космоса-2553». В декабре дополнительные наблюдения показали признаки его бесконтрольного вращения.

Компания Slingshot, отслеживающая спутник с момента запуска 5 февраля 2022 года, в мае 2024 года также зафиксировала аномальные движения. Изначально в компании предположили возможное падение аппарата, обратив внимание на изменение яркости. Позднее Slingshot заявила, что спутник, вероятно, стабилизировался.

Космическое командование США подтвердило изменение высоты орбиты «Космоса-2553», но отказалось комментировать его текущее состояние.

Представитель ведомства сообщил агентству, что официальная миссия спутника — тестирование приборов в условиях высокой радиации — «не соответствует его реальным характеристикам».

«Космос-2553» был выведен на орбиту за несколько недель до начала российского наступления на Украину в феврале 2022 года.

Москва заявляла, что аппарат предназначен для радиолокационной разведки и измерения уровня радиации в околоземном пространстве.

Однако в 2024 году США обвинили Россию в разработке ядерного оружия для уничтожения спутниковых систем, таких как Starlink, которые активно используются украинскими военными.

Россия отвергла обвинения, заявив, что спутник выполняет исключительно исследовательские задачи.

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