Российский лидер Владимир Путин стремится не к захвату Украины, а к возможности торговаться с Западом. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его мнению, в ситуации напряженности между Россией, Украиной и Западом очень важны позиции самих лидеров — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они могут снизить накал противостояния, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в этом, сыграв эффективную роль посредника, указал Калын.

Хотя даже в самой Украине открыто обеспокоены мнением западных стран о скором вторжении России, последний визит президента Турции в Киев состоялся в судьбоносный для региона период, отметил Ибрагим Калын.

«В Украине восприняли визита Эрдоган весьма позитивно, — заверил официальный представитель президента Турецкой Республики. — Схожей точки зрения придерживаются и в НАТО, а президент Эрдоган озвучил в Киеве весьма сбалансированные заявления, призвав стороны к диалогу». Не будет преувеличением сказать, что Турция является единственной страной, которая может выступить посредником в сложившейся ситуации, добавил Калын.

«Холодная война закончилась, но по сути она сохранилась, — сказал он. — Хотя прошло 30 лет, поиски взаимного порядка продолжаются». Как указал Калын, роль президента Эрдогана очень важна, так как он может помочь диалогу Путина и Зеленского. В ближайшее время должен состояться визит российского лидера в Турцию, добавил представитель администрации. Если же по итогам этого визита стороны примут предложение Эрдогана о посредничестве, наихудшие сценарии для Черноморского региона не воплотятся.

27 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркивал, что действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против России и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому с предложением провести переговоры в Турции.

С ноября СМИ неоднократно сообщали, что Россия стянула войска на границе с Украиной и собирается напасть на соседнее государство в 2022 году. Bloomberg писал, что около 100 тысяч военных будут наступать по трем направлениям — из центральной России, аннексированного Крыма и Беларуси. В Кремле подобную информацию отрицали и называли «камуфляжем для агрессивных помыслов».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны.

Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.