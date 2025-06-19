Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии вручения ключей и жеребьевке для 250-тысячного дома, построенного после землетрясения, в специально созданном Азербайджанском районе Кахраманмараша.

Президент Эрдоган подчеркнул, что присутствие Алиева — «проявление лозунга «один народ — два государства». По его словам, проект стал воплощением братства, где каждый шаг и каждая вбитая гвоздь — знак единства. Он напомнил, что Азербайджан одним из первых пришел на помощь после катастрофы 6 февраля 2023 года, когда Турция потеряла более 53 тыс. человек.

Совместно с Азербайджаном Турция строит 2778 объектов — жилых домов, магазинов, школ и культурных центров. Уже завершена почти половина из них. Эрдоган отметил, что до конца года будет передано более 450 тыс. объектов. По его словам, это не просто восстановление инфраструктуры, а «национальное дело, сравнимое по масштабу с Войной за независимость».

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве — от азербайджанских партнеров до турецких строителей, и отметил, что сотрудничество с Баку выходит за рамки символических жестов и становится частью масштабной трансформации региона.