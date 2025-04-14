ВОЙНА В ГАЗЕ
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Германия призывает к срочному перемирию в Газе
Анналена Бербок назвала гуманитарную ситуацию в Газе «катастрофой» и призвала к немедленному перемирию
Германия призывает к срочному перемирию в Газе
Анналена Бербок / Reuters
14 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала ситуацию в секторе Газа «катастрофической». Она выступила с этим заявлением в Люксембурге перед началом встречи глав МИД стран Европейского союза.

Бербок подчеркнула, что напряженность на Ближнем Востоке вновь показала важность общей внешнеполитической линии Европы. По ее словам, страдания мирного населения в Газе невозможно передать словами, а многие пленные до сих пор не освобождены.

Глава МИД ФРГ заявила, что необходимо как можно скорее вернуться к режиму прекращения огня. Это, по ее словам, позволит освободить пленных и обеспечить двум миллионам палестинцев право на достойную жизнь.

Говоря об Украине, Бербок отметила, что ракетный удар по Сумам ясно показывает — «президент России продолжает стремиться к уничтожению Украины и дестабилизации Европы».

Министр заявила, что те, кто действительно хочет мира, должны продолжать поддержку Украины. Она назвала такую позицию «политикой мира» и подчеркнула, что прекращение поддержки приведет лишь к усилению агрессора.

Бербок сообщила также, что ряд стран Евросоюза планируют поставить Украине два миллиона боеприпасов. Германия предоставит четверть из этого объема.

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