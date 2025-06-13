Президент США Дональд Трамп отреагировал на удары Израиля по Ирану и заявил, что ранее предоставил Тегерану возможность заключить сделку.

В сообщении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, он написал, что Иран так и не воспользовался этим шансом.

«Теперь последствия отказа от сделки будут гораздо хуже любых его ожиданий», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что уже произошли «большие разрушения», но сделка все еще может остановить дальнейшие атаки.

«Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

Ночью 13 июня Израиль объявил о начале операции «Восстающий лев», направленной против ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.

Удары были нанесены по Тегерану, а также по городам Тебриз, Лурестан и Керманшах. Среди целей оказался и ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан.

Позднее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подтвердила повреждение ядерного объекта в Натанзе. Власти заявили, что химического или радиационного загрязнения зафиксировано не было.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля заявили о готовности к полномасштабной войне с Ираном.