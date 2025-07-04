Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму госсекретарю США Марко Рубио по случаю Дня независимости. Он выразил надежду, что отношения между Москвой и Вашингтоном «обретут стабильность и предсказуемость», но подчеркнул, что это возможно только при взаимном уважении и учете «реалий на земле».

По словам Лаврова, Россия желает американскому народу «единства и реализации традиционной американской мечты». Он также заявил, что, несмотря на сложности, Москва рассчитывает на «созидательный вектор» в двусторонних отношениях, при условии учета национальных интересов друг друга.

Министр подчеркнул значение исторических факторов, географии и текущих обстоятельств, которые, по его мнению, должны определять характер российско-американских отношений.

«Пользуясь случаем, хотел бы пожелать гражданам США следовать дорогой мира и общего процветания», — добавил Лавров. Он также напомнил о принципах, заложенных в Декларации независимости США, включая право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

День независимости, отмечаемый в США 4 июля, считается главным национальным праздником страны. Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил американского лидера Дональда Трампа.

Позже президент США признался, что что его очередной разговор с Путиным не принес подвижек по украинскому вопросу.

«Я недоволен. Я не добился никакого прогресса», — отметил он, комментируя итоги беседы.