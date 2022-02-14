Израильская разведка МОССАД за последние два года помогла предотвратить 12 террористических актов против граждан Израиля в Турции, пишет Times of Israel.

Отмечается, что связи МОССАД с Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) за последние годы укрепились, даже несмотря на некоторую напряженность в отношениях между странами.

Совместная работа спецслужб помогла предотвратить ряд атак на израильских граждан, многие из которых планировались сторонниками террористической организации «Исламское государство».

Информация об этом появилась через несколько дней после публикации о том, что турецкие спецслужбы предотвратили убийство израильского бизнесмена на территории Турецкой Республики. Сообщалось, что за несостоявшимся покушением стояли спецслужбы Ирана, которые таким образом намеревались отомстить за убийство в 2020 году физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Тегеран обвиняет именно МОССАД.

Осенью TRT на русском писало спецоперации МОССАД в Африке. Израильская разведка тогда сорвала нападения иранских агентов на израильтян в нескольких странах континента. В Танзании, Гане и Сенегале были арестованы пять человек, завербованных подразделением Корпуса стражей исламской революции «Кудс» для осуществления нападений на израильских туристов и бизнесменов.