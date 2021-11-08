Израильская разведка МОССАД сорвала нападения иранских агентов на израильтян в нескольких странах Африки, пишет Times of Israel.

Как отмечается, в Танзании, Гане и Сенегале были арестованы пять человек, завербованных подразделением Корпуса стражей исламской революции «Кудс» для осуществления нападений на израильских туристов и бизнесменов. Все они имели паспорта граждан стран Африки и прошли специальную подготовку и получили некие неназванные материалы в Ливане, откуда были отправлены обратно с легендой о том, что они проходили религиозную подготовку в этой ближневосточной стране.

Завербованным Ираном африканцам было поручено совершить нападения на израильских туристов во время сафари в Танзании, а также атаковать израильские бизнес-центры в Гане и Сенегале. Все пятеро подозреваемых были арестованы до того, как они смогли предпринять какие-либо действия. Спецслужбы африканских стран получили информацию о планируемых нападениях от МОССАД. Иранские официальные лица отвергли любые обвинения в свой адрес, назвав их необоснованными.

В октябре Израиль обвинил Иран в организации несостоявшегося покушения на израильских бизнесменов, проживающих на Кипре, писал TRT на русском. За неделю до этого полиция арестовала в части Никосии, принадлежащей Северному Кипру, 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, которого заподозрили в подготовке покушения.

В том же месяце сталоизвестно, что МОССАД похитил иранского генерала в Сирии в попытке получить новую информацию о пропавшем без вести 35 лет назад штурмане ВВС Израиля Роне Араде. Генерал был доставлен в африканскую страну, допрошен израильтянами, а затем освобожден. Попытка иранской операции на Кипре могла быть предпринята в отместку за похищение генерала силами МОССАД.