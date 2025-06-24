Евросоюз может принять меры против Израиля, если в ближайшее время не произойдут существенные улучшения условий жизни палестинского населения в Газе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после встречи с министрами иностранных дел стран блока в Брюсселе.

По ее словам, Израиль нарушил обязательства в области прав человека как в секторе Газа, так и на оккупированном Западном берегу. Каллас указала: если Тель-Авив не исправит ситуацию в ближайшие недели, ЕС вернется к рассмотрению вопроса о санкциях в июле.

Каллас отметила: приоритет на данном этапе — прекращение страданий гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации.

Обсуждение политики в отношении Израиля усилилось после публикации доклада Европейской внешнеполитической службы, которая выявила признаки нарушений Израилем прав человека. Документ ссылается на данные ООН и Международного суда, фиксирующие катастрофическое положение в Газе и рост насилия со стороны поселенцев на Западном берегу.

Несмотря на усиливающееся давление, позиции стран ЕС разделились. Испания выступила за немедленную приостановку Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем — торгово-экономического пакта, действующего с 2000 года и обеспечивающего объемы торговли на уровне $70 млрн в год. Также испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес предложил ввести эмбарго на поставки оружия. Бельгия, Ирландия и Швеция также призвали к решительным действиям.

Даже Франция поддержала меры против Израиля. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Тель-Авив «очевидно нарушил» статью 2 соглашения, касающуюся прав человека, и министры будут обязаны «сделать соответствующие выводы» на следующей встрече.

В то же время Германия, Греция и Италия выразили несогласие с приостановкой соглашения. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна принимает палестинских беженцев именно благодаря своему диалогу с Израилем. Венгрия, как один из ближайших союзников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пообещала заблокировать любые меры против Тель-Авива.

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