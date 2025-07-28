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Камбоджа и Таиланд готовы к перемирию
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет прибыл в Малайзию для переговоров с Таиландом о прекращении огня
Камбоджа и Таиланд готовы к перемирию
Камбоджа и Таиланд начали переговоры о прекращении огня / Reuters
28 июля 2025 г.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что находится в Малайзии для переговоров с тайской стороной. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что переговоры начались 28 июля около 15:00 по местному времени.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с представителями Камбоджи и Таиланда. По его словам, стороны выразили готовность встретиться и обсудить условия прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил начало переговоров. Он сообщил, что сотрудники Госдепартамента уже находятся в Малайзии, чтобы содействовать мирному процессу.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались утром 24 июля. Обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе среди мирных жителей.

Бангкок и Пномпень обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Таиланд утверждает, что Камбоджа первой открыла огонь. Камбоджийские власти заявляют обратное.

Конфликт разгорелся на фоне давнего спора о принадлежности приграничных участков. Протяженность общей границы составляет 817 км. Столкновения между двумя странами уже происходили ранее — 28 мая. Тогда, как сообщалось, было нарушено действующее соглашение о границе.

Позже стороны договорились решать спор мирным путем. Таиланд объявил, что все пограничные пункты будут переданы под прямой контроль центральных властей в Бангкоке. Несмотря на это, ситуация на границе остается напряженной.

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