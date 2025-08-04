Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, не сумев найти пленных и уничтожить их ударами с воздуха, теперь пытается решить этот вопрос, моря их голодом. С таким заявлением выступил член политбюро ХАМАС Иззет ар-Ришк.
По его словам, начатая Нетаньяху и его «нацистским правительством» политика голода и жажды против жителей Газы распространилась и на пленных. Он возложил полную ответственность за это на израильское руководство.
Ришк заявил, что палестинское сопротивление обращается с пленными в соответствии с религиозными и гуманитарными принципами. Он подчеркнул, что бойцы ХАМАС делятся с пленными пищей и водой так же, как и с остальным народом Палестины.
Он напомнил, что в предыдущих обменах израильские пленные возвращались в хорошем физическом и психологическом состоянии. Сейчас же, по его словам, они страдают от голода, истощения и потери веса — как и вся блокированная Газа.
Ришк подчеркнул, что стратегия голода — это сознательная линия израильского правительства.
«Нетаньяху, не сумев найти пленных и убить их авиаударами, теперь пытается закрыть этот вопрос, моря их голодом», — сказал он.
2 августа военное крыло ХАМАС — бригады «Изз-ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видео с израильским пленным Эвятаром Давидом. Запись датирована 27 июля.
В ролике Давид заявил, что страдает от голода и физической слабости. Он сказал, что «сам себе вырыл могилу» в туннеле, где его удерживают.
Обращаясь к премьер-министру Израиля, он добавил: «Я чувствую, что меня здесь бросили. Ты как премьер-министр должен заботиться обо мне и обо всех пленных. Все, что я слышал в Израиле о заботе о пленных, оказалось ложью».