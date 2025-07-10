ПОЛИТИКА
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Как Трамп наживается на беднейших?
Самые бедные страны мира платят миллионы лоббистам Трампа, чтобы добиться его снисхождения
Как Трамп наживается на беднейших?
Трамп на встрече с африканскими лидерами / Reuters
10 июля 2025 г.

Самые бедные страны мира начали платить миллионы лоббистам, связанным с Дональдом Трампом, чтобы компенсировать резкое сокращение американской помощи. Расследование Global Witness показало: 11 государств, включая Сомали, Йемен и Гаити, заключили многомиллионные контракты с приближенными к президенту США в надежде сохранить хоть какую-то поддержку.

После того как Трамп распустил агентство USAID, финансирование гуманитарных программ обрушилось. Эксперты предупреждают: это может привести к более чем 14 млн смертей за пять лет. Причем речь идет о смертях, которые можно было предотвратить. 

Страны начали отдавать за помощь самое ценное — полезные ископаемые, военные базы и доступ к редким ресурсам, отмечает Guardian.

Документы показывают: менее чем за полгода после ноябрьских выборов было подписано контрактов на $17 млн с лоббистами, имеющими прямые связи с Трампом. Демократическая Республика Конго (ДРК), одна из самых богатых на полезные ископаемые стран, уже заключила соглашение с Белым домом. В обмен на защиту от поддерживаемых Руандой повстанцев страна отдаст США доступ к кобальту и литию.

Конго подписала контракт на $1,2 млн с Ballard Partners — фирмой, основанной давним соратником Трампа Брайаном Баллардом. Сомали и Йемен обратились к BGR Government Affairs, заплатив $550,000 и $372,000 соответственно. Один из бывших партнеров BGR — Шон Даффи — теперь занимает пост министра транспорта в администрации Трампа.

По словам главы отдела природных ресурсов Global Witness Эмили Стюарт, сокращение помощи совпало с агрессивной политикой США по обеспечению доступа к редкоземельным элементам. 

«Сейчас развивающиеся страны в уязвимом положении. Их ресурсы — на распродаже. И это происходит максимально секретно», — заявила эксперт, отметив, что сделки проходят крайне непрозрачно. По сути, США по дешевке и под давлением раскупают ресурсы беднейших стран мира, у которых буквально нет другого выхода.

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