Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Фото документа он опубликовал в своем телеграм-канале.

В обращении Шмыгаль поблагодарил защитников Украины и выразил признательность президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Он занимал пост премьер-министра с марта 2020 года, в том числе более трех лет в условиях широкомасштабной войны.

О его отставке стало известно накануне. Президент Владимир Зеленский предложил назначить новым главой правительства первого вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко.

Сам Шмыгаль, по данным СМИ, может занять пост министра обороны вместо Рустема Умерова. При этом самого Умерова рассматривают как возможного кандидата на должность посла Украины в США. Официального подтверждения этим перестановкам пока не поступало.

В ближайшие дни ожидаются и другие кадровые изменения в составе Кабинета министров. Отставку Шмыгаля Верховная рада планирует рассмотреть 16 июля, а голосование за нового премьер-министра назначено на 17 июля.

Во вторник Владимир Зеленский провел встречу со Свириденко и обозначил ключевые задачи для нового правительства. По его словам, приоритетом станет наращивание производства украинского вооружения, особенно беспилотников. Кроме того, Кабмин должен провести дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал страны.

Согласно Конституции, Украина является президентско-парламентской республикой. Правительство формируется парламентским большинством, которое в настоящее время контролируют сторонники президента Зеленского. Таким образом, кадровые решения в правительстве де-факто определяются главой государства.