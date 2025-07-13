Израильский удар по лагерю Нусейрат в центральной Газе убил десять человек, включая шестерых детей. Пострадавшие стояли в очереди за водой рядом с автоцистерной. Еще 16 человек получили ранения, сообщили в местных службах.

По словам очевидцев, беседовавших с «Би-би-си», ракета была выпущена с дрона по группе людей с канистрами. Армия Израиля заявила, что произошла «техническая ошибка» и ракета отклонилась от цели на «десятки» метров.

После удара появились кадры с раненными детьми и паникой на месте происшествия.

По данным местных властей, в тот же день 19 человек погибли при атаке на жилые дома в городе Газа. Международный Красный Крест сообщил о рекордном числе пострадавших в госпитале Рафаха: только за субботу туда поступили 132 человека, 31 скончался. Многие пытались добраться до пунктов выдачи продовольствия.

В субботу 24 человека погибли у другого пункта помощи. Свидетели сообщили, что израильские военные открыли по ним огонь.

Согласно данным ООН, с конца мая при попытке получить гуманитарную помощь погибло 789 человек — большинство рядом с пунктами фонда GHF, охраняемыми частными подрядчиками из США. Остальные — рядом с колоннами ООН и других организаций.

По данным местного Минздрава, с начала войны в Газе более 57 тыс. человек были убиты израильскими силами. В результате целенаправленных бомбардировок было разрушено 90% домов. Продолжается острый гуманитарный кризис — нехватка продовольствия, чистой воды и энергии.

На этой неделе в эксклав впервые за 130 дней поступило 75 тыс. литров топлива — однако и этого недостаточно для поддержания больниц и инфраструктуры. ООН предупредила: в случае остановки поставок остановятся родильные и реанимационные отделения, скорые и пекарни.