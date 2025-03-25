Правительство Хавьера Милея приказало рассекретить документы, касающиеся нацистских беженцев, укрывшихся в Аргентине после Второй мировой войны. Таким образом Милей поддержал требование США рассекретить нацистские архивы.

24 марта глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос сообщил, что президент Хавьер Милей поручил всем государственным органам рассекретить и опубликовать официальные документы, связанные с нацистами, которые нашли убежище в Аргентине в середине XX века.

Франкос отметил, что до сих пор остаются неопубликованными документы, касающиеся финансовых операций нацистов в Аргентине.

«‎Милей приказал раскрыть всю доступную информацию, находящуюся в любом государственном органе. Наиболее важные архивы, вероятно, находятся в Министерстве обороны. Нет причины скрывать эти данные‎», — уточни Франкос.

Этот шаг сопровождается другим заявлением, сделанным пресс-секретарем президента Мануэлем Адорни: Милей также распорядился рассекретить всю документацию о действиях вооруженных сил Аргентины во время последней военной диктатуры (1976–1983). Обе меры направлены на прояснение ключевых моментов истории Аргентины.

В прошлом Аргентина приняла таких беглецов, как нацистский доктор Йозеф Менгеле, изувечивший и убивший миллионы жертв концлагеря Освенцим, и один из главных идеологов «‎окончательного решения еврейского вопроса» ‎Адольф Эйхман. Оба бежали в страну по «‎крысиным тропам»‎ — различным лазейкам, использовавшимся нацистами. Открытие этих архивов обещает раскрыть важные детали их пребывания и действий в Аргентине.

Хавьер Милей также объявил о рассекречивании «‎в‎сей информации и документации», связанной с действиями вооруженных сил Аргентины во время военной диктатуры. Это заявление было сделано в день Национальной памяти о правде и справедливости.

Пресс-секретарь Адорни не уточнил содержания этих документов, но подтвердил, что файлы, находящиеся в руках Секретариата государственной разведки (SIDE), будут переданы в Национальный архив, который занимается сохранением исторических документов.



