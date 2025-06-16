Атака Израиля на иранскую вещательную корпорацию, в ходе которой были атакованы журналисты и мирные жители, является актом варварства. Об этом заявил глава коммуникаций Турции Фахреттин Алтун.

«Нападение на журналистов и сотрудников СМИ — это варварство; у такого нападения нет никакой юридической легитимности или оправдания», — подчеркнул он.

Израильское руководство, совершая такие преступления, теряет статус государства и возводит между собой и устойчивым миром непроходимые барьеры, заявил Фахреттин Алтун, выразив соболезнования иранскому народу в связи с гибелью журналистов и решительно осудил «отвратительное нападение».

Анкара призывает международное сообщество активизировать усилия против израильской агрессии и безрассудства, которое поджигает регион. «Мы требуем немедленных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения справедливости», — говорится в заявлении.

В понедельник днем Израиль нанес удар по зданию иранского государственного телевидения в Тегеране. Оправдывая удар по телецентру и пребывающим там журналистам, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил вечером, что «это не вещательный канал, не новостной канал, а инструмент режима».