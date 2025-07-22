ВОЙНА В ГАЗЕ
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Глава МИД Британии: мы не должны быть соучастниками военных преступлений в Газе
Лондон грозит Израилю санкциями за продолжение войны с палестинцами
Глава МИД Британии: мы не должны быть соучастниками военных преступлений в Газе
«Моя обязанность — следить за тем, чтобы британское правительство не стало соучастником военных преступлений». - заявил Лэмми / AFP
22 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон введет дополнительные санкции против Израиля, если тот не согласится на прекращение огня в Газе.

«Мы уже ввели целый ряд санкций за последние месяцы, — сказал Лэмми в эфире ITV. — Будут и другие, если не прекратятся страдания, которые мы наблюдаем».

По его словам, Великобритания продолжит координацию усилий с международными партнерами для достижения максимального эффекта.

Отвечая на вопрос о личной реакции на происходящее в Газе, Лэмми признался в интервью BBC, что чувствует то же, что и большинство британцев: «отвращение и шок».

«Моя обязанность — следить за тем, чтобы британское правительство не стало соучастником военных преступлений», — добавил он в комментарии Sky News.

Эти заявления прозвучали после того, как Израиль отклонил коллективную критику со стороны 28 стран, включая Великобританию и Канаду.

В понедельник израильская армия начала наступление в южных и восточных районах Дейр-эль-Балах — предположительно, там могут находиться заложники.

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