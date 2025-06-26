Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа. За последние сутки, по данным медицинских источников, погибли не менее 99 палестинцев. Как минимум 13 из них были убиты в местах, где происходила раздача гуманитарной помощи.

В районе Шуджайя на юге города Газа израильский снаряд попал в жилой дом. Погибли 12 человек. Многие получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. При следующем ударе по другому дому в том же районе погибли еще пять человек, включая двух детей.

В лагере беженцев Шати на западе Газы четыре ребенка были убиты при обстреле жилого дома. Еще пять человек погибли в результате другого удара по западной части города.

В районе Кераме на северо-западе Газы под обстрел попал жилой дом. Погибли мать и двое детей, всего — пятеро погибших. На центральной площади города двое мирных жителей были убиты во время артобстрела.

В населенном пункте Джабалия Незле на севере сектора три человека погибли при израильском авиаударе. По данным очевидцев, под завалами остаются тела.

На севере лагеря беженцев Нусейрат при обстреле жилого дома погибли шесть человек. В городе Дейр-эль-Балах — еще четверо.

На юге сектора обстрелы сопровождали выдачу гуманитарной помощи. На дороге Салах ад-Дин были убиты семь человек, 18 ранены, двое — в тяжелом состоянии. В западной части Рафаха израильская армия обстреляла очередь за помощью — трое убиты. В Хан-Юнусе в результате ударов, в том числе по пунктам ожидания, погибли еще пятеро.

Местные источники сообщают, что за последние часы в разных районах Газы были убиты 38 человек.

Израиль продолжает блокаду сектора. С 2 марта закрыты все наземные КПП, включая основные гуманитарные маршруты. Ограниченный допуск грузов осуществляется лишь через КПП Керем Абу Салем. При этом сектор Газа нуждается в как минимум 500 грузовиках помощи в день.

С 27 мая Израиль начал использовать так называемый «Фонд гуманитарной помощи Газе» — структуру, подконтрольную США и Израилю. Через нее осуществляется распределение гуманитарных грузов в обход ООН и международных организаций. Палестинские движения отвергли инициативу. Представители ХАМАС назвали ее «ловушкой смерти».

По данным властей сектора, с начала работы этого фонда в результате атак по его пунктам уже погибли 549 палестинцев, ранены более 4 000.