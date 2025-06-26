ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина хочет подорвать влияние России в Африке
Киев усиливает присутствие в африканских странах, предлагая гуманитарную помощь и даже военную поддержку
Украина хочет подорвать влияние России в Африке
Украинское зерно в Мавритании / Reuters
26 июня 2025 г.

Украина хочет переиграть Россию в Африке, поставляя гуманитарную помощь и предлагая военную подготовку африканским странам, особенно в нестабильном регионе Сахеля, пишет агентство Reuters. По данным издания, цель африканской политики Киева — заручиться поддержкой нейтральных государств и ослабить позиции РФ на континенте.

Так, в Мавритании Украина впервые с 1991 года открыла посольство и направила 1400 тонн продовольствия в лагерь беженцев Мбера, где укрываются малийцы, спасающиеся от насилия со стороны поддерживаемых Россией сил. Виктор Борт, единственный украинский дипломат в Нуакшоте на момент открытия миссии, сообщил, что основное внимание уделяется доставке помощи и укреплению связей с местными властями.

Спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх рассказал Reuters, что Киев предложил подготовку мавританских военнослужащих. 

«Мы готовы делиться опытом и технологиями, полученными на поле боя», — отметил дипломат. 

Однако конкуренция крайне жесткая: у России около 40 посольств по всей Африке, поддержку обеспечивают сделки по поставке вооружений, наемники и разведывательные сети. Многие африканские страны по-прежнему воспринимают Москву как союзника со времен борьбы с колониализмом.

С 2022 года Украина открыла восемь новых посольств и планирует довести их общее число до восемнадцати. Главный инструмент украинской дипломатии — гуманитарная помощь. 

При поддержке ЕС Киев продвигает инициативу «Зерно из Украины» — по ней в Африку поставлено почти 300 тыс. тонн продовольствия в 12 стран, включая Конго, Кению, Эфиопию и Судан. Эта программа конкурирует с российской продовольственной дипломатией.

Украина также стремится расширить торговлю и инвестиции, представляя свою борьбу с Россией как продолжение освободительных движений, близких многим африканским народам. 

Однако не обходится без трудностей: украинский саммит с Африкой, запланированный на 2024 год, в итоге понизили до онлайн-формата. Некоторые ключевые посольства, в частности в Эфиопии, до сих пор не укомплектованы. Пока эти усилия больше похожи на пиар-кампанию, нежели на действительную попытку хоть сколько-нибудь ослабить российское влияние в регионе.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us