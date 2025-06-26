Украина хочет переиграть Россию в Африке, поставляя гуманитарную помощь и предлагая военную подготовку африканским странам, особенно в нестабильном регионе Сахеля, пишет агентство Reuters. По данным издания, цель африканской политики Киева — заручиться поддержкой нейтральных государств и ослабить позиции РФ на континенте.

Так, в Мавритании Украина впервые с 1991 года открыла посольство и направила 1400 тонн продовольствия в лагерь беженцев Мбера, где укрываются малийцы, спасающиеся от насилия со стороны поддерживаемых Россией сил. Виктор Борт, единственный украинский дипломат в Нуакшоте на момент открытия миссии, сообщил, что основное внимание уделяется доставке помощи и укреплению связей с местными властями.

Спецпредставитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх рассказал Reuters, что Киев предложил подготовку мавританских военнослужащих.

«Мы готовы делиться опытом и технологиями, полученными на поле боя», — отметил дипломат.

Однако конкуренция крайне жесткая: у России около 40 посольств по всей Африке, поддержку обеспечивают сделки по поставке вооружений, наемники и разведывательные сети. Многие африканские страны по-прежнему воспринимают Москву как союзника со времен борьбы с колониализмом.

С 2022 года Украина открыла восемь новых посольств и планирует довести их общее число до восемнадцати. Главный инструмент украинской дипломатии — гуманитарная помощь.

При поддержке ЕС Киев продвигает инициативу «Зерно из Украины» — по ней в Африку поставлено почти 300 тыс. тонн продовольствия в 12 стран, включая Конго, Кению, Эфиопию и Судан. Эта программа конкурирует с российской продовольственной дипломатией.

Украина также стремится расширить торговлю и инвестиции, представляя свою борьбу с Россией как продолжение освободительных движений, близких многим африканским народам.

Однако не обходится без трудностей: украинский саммит с Африкой, запланированный на 2024 год, в итоге понизили до онлайн-формата. Некоторые ключевые посольства, в частности в Эфиопии, до сих пор не укомплектованы. Пока эти усилия больше похожи на пиар-кампанию, нежели на действительную попытку хоть сколько-нибудь ослабить российское влияние в регионе.



