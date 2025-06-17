В результате ночной атаки России на Киев с применением ракет и дронов погибли по меньшей мере 14 человек, более 55 получили ранения, сообщили украинские власти утром 17 июня.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, среди погибших — 62-летний гражданин США, получивший осколочные ранения.

В течение нескольких часов в Киеве были слышны взрывы, особенно в районах Святошинский и Соломенский, где в жилом доме обрушился целый подъезд. Разбор завалов продолжается, и число жертв может вырасти.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в двух других районах столицы — в результате падения обломков сбитых беспилотников. Украинские власти заявили о 175 БПЛА и 14 ракетах, примененных в обстреле.

Атака произошла на фоне саммита «Группы семи» в Канаде, куда приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Ожидалось, что он встретится с Дональдом Трампом, однако американский лидер досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон, предположительно из-за эскалации на Ближнем Востоке.

За последние недели Россия резко увеличила количество воздушных атак, включая удары по Киеву и другим городам, отмечает Reuters. Это произошло после операции Службы безопасности Украины, нацеленной на авиабазы в глубине российской территории.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что за минувшую ночь было сбито или перехвачено 147 украинских беспилотников, атаковавших ряд регионов, включая Подмосковье.