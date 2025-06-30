В Израиле продолжаются дебаты по вопросам прекращения огня в Газе и обмена заложниками. Бывший член военного кабинета и лидер оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить соглашение, даже если ценой станет «длительное прекращение огня».

«Наша цель — вернуть всех заложников как можно скорее, а не растягивать это в очередном поэтапном соглашении, которое оставит часть заложников как разменную монету. [...] Даже если ценой будет долгосрочное прекращение огня», — заявил Ганц на брифинге перед еженедельным заседанием фракции в Кнессете.

Политик подчеркнул, что сделка должна сопровождаться демилитаризацией осажденного палестинского эксклава.

В то же время ультраправые министры правительства выступают категорически против любого перемирия. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что «решительно возражает против частичной сделки», которая, по его словам, предоставит ХАМАС передышку, международную легитимность и возможность вооружаться.

«Мы должны освободить заложников силой», — заявил он, настаивая на том, что Израиль в настоящее время «барахтается в Газе».

Министр финансов Бецалель Смотрич также отвергает идею прекращения огня, называя ее «величайшей угрозой Израилю». «Если Израиль поддастся давлению, каждый еврей в мире окажется в опасности», — заявил он, призывая к «мощной и быстрой войне».

Несмотря на призывы ультраправых «освободить заложников силой», практика показывает высокую вероятность трагических исходов. В декабре 2023 года в Шеджайе трое сбежавших заложников — Самер Талалька, Йотам Хаим и Алон Шамриз — были расстреляны израильскими солдатами, несмотря на белый флаг и отсутствие верхней одежды: израильские военные перепутали их с палестинцами. Аналогично, в ходе неудачной попытки освобождения Сахара Баруха в Газе он погиб, предположительно, от огня израильских сил, а его тело не удалось вернуть. В кибуце Беэри в октябре 2023 года обстрел израильским танком дома с заложниками привел к гибели 13 из 14 человек, включая двух детей.