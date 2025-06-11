ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия ударила по Харькову: есть погибшие
Третья жертва ночной атаки – 65-летний мужчина – скончался в ожоговой реанимации
Россия ударила по Харькову: есть погибшие
Последствия ночного удара по Харькову / ГСЧС Украины
6 часов назад

В Харькове умер еще один пострадавший от российской атаки в ночь на 11 июня, в результате чего число жертв возросло до трех человек. 65-летний мужчина скончался в ожоговой реанимации от обширных ожогов.

«Возросло количество погибших в результате ночной атаки на Харьков. Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами», — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По данным областной администрации, общее число пострадавших в Харькове достигло 60 человек, среди которых девять детей в возрасте от 2 до 15 лет.

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа «Шахед». Массированная атака пришлась по Слободскому и Основянскому районам города. В результате обстрела были повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Первоначально сообщалось о двух погибших от этой атаки.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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