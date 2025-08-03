Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар в прямом эфире объявил о начале серийного производства Bayraktar Kızılelma и подтвердил планы по его поступлению на вооружение в следующем году.
«Kızılelma поступил в серийное производство. Сейчас на производственной линии находится шестой [самолет]. Мы непрерывно его производим и параллельно продолжаем совершенствовать. Все делается в Турции», – подчеркнул Байрактар.
По его словам, беспилотные системы обеспечивают значительное преимущество в экономии затрат. Беспилотные боевые самолеты, такие как Kızılelma, создаются по принципиально иной концепции и динамике затрат, которые нельзя напрямую сравнивать с пилотируемыми самолетами, например, американскими F-16.
«На международном рынке цены на такие самолеты [F-16] достигают очень высоких уровней. Kızılelma может быть в 20, а иногда и в 30 раз дешевле», – добавил он.
Отвечая на вопрос об истребителях, Байрактар подчеркнул, что будущее авиации – за беспилотными летательными аппаратами, действующими роем или флотами, а не за классическими боевыми самолетами.
Он также отметил лидерство Турции в области беспилотных технологий: страна занимает 65% мирового рынка БПЛА, из которых 60% приходится на Baykar. «Весь мир спрашивает: „Как вы это сделали?“ Все это основано на большой вере, упорстве, старании и принципах», – заключил Байрактар.