Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар в прямом эфире рассказал о будущем турецкой социальной сети NeXT, отметив ее стремительное развитие и амбициозные глобальные планы.

Платформа с международными амбициями

NeXT быстро развивается как альтернатива иностранным соцсетям и уже на раннем этапе привлекла внимание сотен тыс

яч пользователей. По словам Байрактара, на данный момент зарегистрировано 622 тысячи аккаунтов.

Он подчеркнул, что в перспективе NeXT станет «суперприложением», объединяющим мессенджер, новостную ленту, возможности электронной торговли, навигацию и другие сервисы.

«Это будет система, в которой, например, можно будет заниматься электронной торговлей вместе с дружественными и братскими регионами. Я говорю примерно о 2 миллиардах человек – от Балкан до тюркских республик, от Африки до Ближнего Востока», – отметил Байрактар.

Независимая альтернатива мировым платформам

Байрактар отметил, что NeXT открыта для всех и является цифровым пространством, свободным от внешнего давления, внезапных блокировок и цензуры, с которыми сталкиваются пользователи некоторых зарубежных соцсетей.

Поворотным моментом для запуска проекта стала блокировка его аккаунта после публикации соболезнования по поводу гибели лидера ХАМАС Исмаила Хания. Байрактар сравнил такие ограничения с ситуацией, когда «иностранные БПЛА могут быть отключены в любой момент». По его мнению, именно поэтому необходимо создавать независимые каналы связи и выражения мнений.

Подобно тому, как Турция стремится развивать собственные технологии беспилотников и искусственного интеллекта, NeXT нацелена обеспечить цифровой суверенитет и устойчивость онлайн-пространства.

Открытый код и цифровая безопасность

Байрактар подчеркнул, что NeXT разработана на базе открытого исходного кода, что обеспечивает прозрачность платформы. Это значит, что любой желающий может проверить работу системы и убедиться в отсутствии скрытых алгоритмов, слежки или цензуры.

«Существуют платформы, созданные для посева розни в обществе. Иногда даже президентов исключают из соцсетей. Я лично стал жертвой этого. Когда соцсеть основана на открытом исходном коде, все оказываются в равных условиях», – отметил он.