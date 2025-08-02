Председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар в прямом эфире рассказал о будущем турецкой социальной сети NeXT, отметив ее стремительное развитие и амбициозные глобальные планы.
Платформа с международными амбициями
NeXT быстро развивается как альтернатива иностранным соцсетям и уже на раннем этапе привлекла внимание сотен тыс
яч пользователей. По словам Байрактара, на данный момент зарегистрировано 622 тысячи аккаунтов.
Он подчеркнул, что в перспективе NeXT станет «суперприложением», объединяющим мессенджер, новостную ленту, возможности электронной торговли, навигацию и другие сервисы.
«Это будет система, в которой, например, можно будет заниматься электронной торговлей вместе с дружественными и братскими регионами. Я говорю примерно о 2 миллиардах человек – от Балкан до тюркских республик, от Африки до Ближнего Востока», – отметил Байрактар.
Независимая альтернатива мировым платформам
Байрактар отметил, что NeXT открыта для всех и является цифровым пространством, свободным от внешнего давления, внезапных блокировок и цензуры, с которыми сталкиваются пользователи некоторых зарубежных соцсетей.
Поворотным моментом для запуска проекта стала блокировка его аккаунта после публикации соболезнования по поводу гибели лидера ХАМАС Исмаила Хания. Байрактар сравнил такие ограничения с ситуацией, когда «иностранные БПЛА могут быть отключены в любой момент». По его мнению, именно поэтому необходимо создавать независимые каналы связи и выражения мнений.
Подобно тому, как Турция стремится развивать собственные технологии беспилотников и искусственного интеллекта, NeXT нацелена обеспечить цифровой суверенитет и устойчивость онлайн-пространства.
Открытый код и цифровая безопасность
Байрактар подчеркнул, что NeXT разработана на базе открытого исходного кода, что обеспечивает прозрачность платформы. Это значит, что любой желающий может проверить работу системы и убедиться в отсутствии скрытых алгоритмов, слежки или цензуры.
«Существуют платформы, созданные для посева розни в обществе. Иногда даже президентов исключают из соцсетей. Я лично стал жертвой этого. Когда соцсеть основана на открытом исходном коде, все оказываются в равных условиях», – отметил он.
Против манипуляций и дезинформации
Команда NeXT ведет специальную работу по борьбе с манипуляциями и дезинформацией. В будущем планируется внедрение мер с использованием искусственного интеллекта для усиления защиты от фейков и информационных атак.
Байрактар обратил внимание, что современные соцсети стали частью цифровой гегемонии, через которую распространяется пропаганда и дезинформация, часто оправдывающая преступления и нарушающая базовые человеческие ценности.
Он выразил надежду, что NeXT сможет изменить цифровую среду в пользу правды и справедливости, позволяя странам выстраивать собственные коммуникационные сети без зависимости от чужой пропаганды.
Атаки – цена независимости
После запуска NeXT Sosyal платформа столкнулась с кибератаками. Байрактар подчеркнул, что давление исходит не только извне, но и изнутри страны.
По его словам, критика NeXT часто звучит от тех, кто сам ничего не создает, но с охотой пользуется зарубежными соцсетями, отдавая им свои данные.
Он отметил, что за проектом стоят молодые специалисты, не связанные ни с какой политической партией, а нападки лишены идейной или конструктивной основы.
За проектом – новое поколение
Сельчук Байрактар рассказал, что в команде NeXT работает 19-летний Мерт Делибалта, который стал разработчиком искусственного интеллекта для платформы. Также проект поддерживают волонтеры – специалисты по безопасности, которые проверяют систему на уязвимости и помогают быстро их устранять.
Название «NeXT», по словам Байрактара, выбрано с расчетом на международное развитие платформы, поэтому оно на английском языке.
В ответ на вопрос о возможности покупки NeXT Илоном Маском он ответил, что проект не преследует коммерческие цели: «Он (Илон Маск) не захочет покупать эту платформу. Потому что это не место для заработка денег», – отметил Байрактар.