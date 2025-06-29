Чешская военная разведка заявила о срыве покушения на вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Прагу в марте 2024 года. По словам официального представителя ведомства Яна Пейшека, Сяо стала целью операции, организованной людьми с дипломатическими статусами при китайском посольстве в Чехии.

Сотрудники китайской гражданской разведки следили за политиком, собирали информацию о ее графике и встречах с чешскими официальными лицами. По данным разведки, они намеревались «осуществить демонстративное физическое воздействие», которое, однако, не вышло за пределы подготовительного этапа.

Согласно полицейским протоколам, один из автомобилей, следовавших за полицейским кортежем Сяо, грубо нарушал правила движения и едва не стал причиной ДТП. Водитель предъявил дипломатический паспорт КНР.

Особую роль в операции играло Управление военного и авиационного атташе китайского посольства, а сами действия были расценены чешскими властями как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Сяо Би-хим поблагодарила Чехию за защиту и заявила, что «незаконные действия» Компартии Китая ее не напугают. Тайваньский Совет по делам материкового Китая осудил поведение Пекина, потребовав объяснений и публичных извинений.

Между тем МИД Китая обвинил Чехию в «грубом вмешательстве во внутренние дела» и назвал Сяо «закоренелой сепаратисткой». Представитель ведомства Го Цзякун заявил, что «китайские дипломаты всегда соблюдают законы и правила принимающих стран».

Отношения между Прагой и Пекином ухудшаются с 2020 года, а в мае 2025-го чешское правительство уже обвинило Китай в кибератаке на МИД. Тайвань, несмотря на отсутствие официальных дипотношений с Чехией, остается крупным экономическим партнером, особенно в сфере высоких технологий.