«Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее» — по этому принципу действовало Министерство Правды в романе Оруэлла. Похоже, российская информационная политика сегодня следует той же логике. Так, государственное агентство ТАСС в одной из публикаций использовало армянское название «Степанакерт» вместо официального азербайджанского Ханкенди.

Азербайджанская сторона отреагировала незамедлительно и потребовала объяснений. В итоге ТАСС отступило: в материале название было заменено на более нейтральное — Карабах. Но случайностью этот инцидент назвать трудно — вслед за ТАСС название азербайджанского города «забыли» и другие крупные российские издания, включая «Газета.Ru», «Бизнес Online» и «Ведомости».

В российских СМИ, похоже, не учли: в эту игру могут играть двое. В ответ азербайджанское издание Minval опубликовало ряд новостей, в которых российские города упоминались под историческими названиями: Калининград как Кенигсберг, Оренбург как Орынбор, а река Волга как Итиль.

Такой зеркальный шаг вызвал явное раздражение в Москве. Особенно резко высказался депутат Госдумы Константин Затулин, пригрозивший Баку приостановкой транспортного сообщения: «Мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты, если в них в графе «пункт назначения» будут фигурировать новые, придуманные ими названия».

Казалось бы, на этом конфликт можно было бы и свернуть: ТАСС отступил, а Затулин — фигура с неоднозначной репутацией. Ранее его уже подозревали в проармянских взглядах, и однажды он даже был вынужден публично уверять, что его позиция — не проармянская и не проазербайджанская, а исключительно пророссийская.

Но помимо топонимических баталий в российско-азербайджанских отношениях есть и другие тревожные сигналы. В минувшие выходные в Москве был задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский. Его этапировали в Екатеринбург. Подозрения касаются событий двадцатилетней давности, но что с ним будет дальше — неизвестно. Ранее допросы уральских силовиков по этому делу уже завершались смертью двух подозреваемых.

Топонимы как оружие

Историк Ризван Гусейнов предположил, что действия ТАСС — лишь попытка продемонстрировать силу после увольнения первого замгендиректора агентства Михаила Гусмана. На Шушинском форуме Гусман охарактеризовал внешнюю политику президента Азербайджана Ильхама Алиева как «совершенно уникальную» — формулировка, которую в Кремле могли посчитать нелояльной.

Однако Баку показал, что готов к «войне названий» и может зеркально использовать исторические наименования российских территорий, отметил TRT на русском Гусейнов: «Для Москвы это опасный прецедент, и именно поэтому ТАСС поспешило скорректировать материал».

По его мнению, информационная кампания, развернутая через медиаресурсы и политиков выглядит как слабая попытка давления: «Затулин — фигура несамостоятельная, которую даже коллеги по Думе открыто высмеивают. Его участие в этой истории не усиливает, а скорее компрометирует позицию российской стороны».

Политолог Ильгар Велизаде считает, что спор о топонимах — не просто терминологический конфликт, а отражение гораздо более глубоких противоречий в восприятии истории и идентичности. Он объясняет: «Раньше подобные разногласия старались сглаживать, уводили на второй план. Теперь же они выходят на поверхность и становятся частью реальной политики».