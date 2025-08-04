«Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее» — по этому принципу действовало Министерство Правды в романе Оруэлла. Похоже, российская информационная политика сегодня следует той же логике. Так, государственное агентство ТАСС в одной из публикаций использовало армянское название «Степанакерт» вместо официального азербайджанского Ханкенди.
Азербайджанская сторона отреагировала незамедлительно и потребовала объяснений. В итоге ТАСС отступило: в материале название было заменено на более нейтральное — Карабах. Но случайностью этот инцидент назвать трудно — вслед за ТАСС название азербайджанского города «забыли» и другие крупные российские издания, включая «Газета.Ru», «Бизнес Online» и «Ведомости».
В российских СМИ, похоже, не учли: в эту игру могут играть двое. В ответ азербайджанское издание Minval опубликовало ряд новостей, в которых российские города упоминались под историческими названиями: Калининград как Кенигсберг, Оренбург как Орынбор, а река Волга как Итиль.
Такой зеркальный шаг вызвал явное раздражение в Москве. Особенно резко высказался депутат Госдумы Константин Затулин, пригрозивший Баку приостановкой транспортного сообщения: «Мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты, если в них в графе «пункт назначения» будут фигурировать новые, придуманные ими названия».
Казалось бы, на этом конфликт можно было бы и свернуть: ТАСС отступил, а Затулин — фигура с неоднозначной репутацией. Ранее его уже подозревали в проармянских взглядах, и однажды он даже был вынужден публично уверять, что его позиция — не проармянская и не проазербайджанская, а исключительно пророссийская.
Но помимо топонимических баталий в российско-азербайджанских отношениях есть и другие тревожные сигналы. В минувшие выходные в Москве был задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский. Его этапировали в Екатеринбург. Подозрения касаются событий двадцатилетней давности, но что с ним будет дальше — неизвестно. Ранее допросы уральских силовиков по этому делу уже завершались смертью двух подозреваемых.
Топонимы как оружие
Историк Ризван Гусейнов предположил, что действия ТАСС — лишь попытка продемонстрировать силу после увольнения первого замгендиректора агентства Михаила Гусмана. На Шушинском форуме Гусман охарактеризовал внешнюю политику президента Азербайджана Ильхама Алиева как «совершенно уникальную» — формулировка, которую в Кремле могли посчитать нелояльной.
Однако Баку показал, что готов к «войне названий» и может зеркально использовать исторические наименования российских территорий, отметил TRT на русском Гусейнов: «Для Москвы это опасный прецедент, и именно поэтому ТАСС поспешило скорректировать материал».
По его мнению, информационная кампания, развернутая через медиаресурсы и политиков выглядит как слабая попытка давления: «Затулин — фигура несамостоятельная, которую даже коллеги по Думе открыто высмеивают. Его участие в этой истории не усиливает, а скорее компрометирует позицию российской стороны».
Политолог Ильгар Велизаде считает, что спор о топонимах — не просто терминологический конфликт, а отражение гораздо более глубоких противоречий в восприятии истории и идентичности. Он объясняет: «Раньше подобные разногласия старались сглаживать, уводили на второй план. Теперь же они выходят на поверхность и становятся частью реальной политики».
В качестве примера он привел разное отношение к развалу СССР. Для российского руководства «величайшая геополитическая катастрофа», тогда как для бывших союзных республик — точка отсчета национального возрождения.
По словам Велизаде, в российском публичном дискурсе также все чаще звучат упреки в адрес стран СНГ за использование русского языка. «Это деструктивная риторика. Она не укрепляет позиции языка, а превращает его в инструмент давления и раздражения», — уверен он.
При этом подобная языковая ситуация не уникальна. В ряде бывших французских колоний французский язык по-прежнему широко распространен, но Париж не предъявляет за это претензий другим странам, напоминает эксперт.
Новая реальность
Дело Шахина Шыхлинского, по мнению Велизаде, не отдельный инцидент, а проявление общей тенденции: «Он прожил в России более 30 лет, имел хорошие отношения с местными элитами, и вдруг оказался «угрозой». Это симптом новой политической реальности».
Сегодня практически любой человек может внезапно стать «подозрительным элементом» лишь из-за происхождения, отмечает эксперт: «В России есть пословица: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Но вопрос в другом: боятся ли чужие, когда ты бьешь своих? Ответ риторический. И в первую очередь его должны дать российские власти».
По словам политолога, в российском публичном пространстве активизировались силы, выступающие за «прикручивание гаек», за ограничение деятельности этнических общин: «Уже звучат идеи называть диаспоры «пятой колонной». Это тревожный сигнал».
Важно понимать, добавляет Велизаде, что нынешняя геополитическая ситуация уже не та, что в 1990-е. Экономические связи переформатировались. Главный торговый партнер Азербайджана — вовсе не Россия, а страны Европы. У Казахстана — это Китай. Объем товарооборота Казахстана с Китаем составляет $44 млрд, а с Россией — $28 млрд. Разница очевидна.
«Когда российские политики делают жесткие заявления в адрес соседей, стоит задуматься о последствиях, — отмечает он. — Что это принесет самой России? Как повлияет на ее имидж, отношения с соседями и судьбы соотечественников?».