Кризис голода в Газе достиг такой степени, что его последствия стали заметны даже на спутниковых снимках. Тысячи палестинцев в отчаянии собираются вокруг гуманитарных грузовиков, как видно на изображениях, сделанных Planet Labs в минувшую субботу — они зафиксировали толпу людей вокруг всего 15 машин с продовольствием на юге эксклава.

На этом фоне ситуация с голодом в Газе была названа экспертами ООН «сбывающимся наихудшим сценарием». Об этом во вторник предупредила система оценки продовольственной безопасности IPC, объединяющая 21 гуманитарную организацию, правительства и структуры ООН. В заявлении говорится: «Накопленные доказательства показывают, что массовое голодание, недоедание и болезни ведут к росту числа смертей, связанных с отсутствием пищи».

Хотя формальный статус голода в Газе пока не присвоен — для этого требуется строгое обоснование, включая данные о смертности и недоедании детей, — IPC уже начала соответствующий анализ. Согласно критериям, голод признается, если как минимум 20% населения (около 420 тыс. человек в случае с Газой) сталкиваются с крайней нехваткой продовольствия, а 30% детей до пяти лет страдают от острого недоедания.

Хотя израильские власти пообещали расширить допуск гуманитарной помощи, IPC заявляет, что поток продовольствия остается крайне ограниченным, а маршруты для гуманитарных миссий небезопасны. Несмотря на объявленную в мае частичную разблокировку, согласно отчету, «в Газу попадает лишь малая доля необходимой помощи, пекарни не работают, а полевые кухни не справляются с масштабами нужды».

По последним данным Минздрава Газы, с начала войны от голода погибли уже 147 человек, включая 88 детей, а общее число жертв с начала израильского вторжения в палестинский эксклав превысило 60 тыс. человек.